Почему 24 августа нельзя открывать окна: важные приметы и запреты

24 августа церковь почитает память Евпатия Коловрата. Считается, что он был православным воеводой и жил на Руси в начале XIII века. Коловрат сразился с монголо-татарским войском после разорения Рязани. Он так отважно сражался, что после гибели хан Батый отдал тело его уцелевшим побратимам и отпустил их.
Предки верили, что в этот день можно увидеть в болотистой местности белого коня, ищущего своего погибшего всадника.
Что можно делать 24 августа
- В этот день нужно ухаживать за своими домашними питомцами. Их нужно вычесать, подстричь.
- 24 августа можно колдовать. С наступлением этого дня люди, владеющими магическими знаниями, проводили обряды: ссорили любовников, привораживали, привлекали богатство.
Что нельзя делать 24 августа
1. Нельзя 24 августа ходить на болото и кладбище. Предки верили, что в этот день на волю выходят души самоубийц, утопленников и людей, умерших неестественной смертью.
2. Нельзя 24 августа спать с открытыми окнами и дверьми. Также под запретом нахождение на улице до рассвета. Считается, что в это время по улицам бродит нечистая сила, которая может притянуть в вашу жизнь проблемы.
3. Нельзя 24 августа устраивать шумное веселье. Считается, что это может привлечь неприятности в ближайшем будущем.
Приметы 24 августа
- Если над водой постелился туман, то всю неделю будет тепло.
- Если день солнечный и ясный, то сентябрь будет сухим.
- Если в лесу мало грибов, то зима будет морозной.
- Если небо на рассвете красное, то будет сильный ветер и дождь.
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