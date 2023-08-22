Почему 24 августа нельзя открывать окна: важные приметы и запреты

Что нельзя делать 24 августа. Приметы и запреты, которые уберегут от неудач и серьезных проблем.

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Что нельзя делать 24 августа / фото: pexels

24 августа церковь почитает память Евпатия Коловрата. Считается, что он был православным воеводой и жил на Руси в начале XIII века. Коловрат сразился с монголо-татарским войском после разорения Рязани. Он так отважно сражался, что после гибели хан Батый отдал тело его уцелевшим побратимам и отпустил их.

Предки верили, что в этот день можно увидеть в болотистой местности белого коня, ищущего своего погибшего всадника.

Что можно делать 24 августа

В этот день нужно ухаживать за своими домашними питомцами. Их нужно вычесать, подстричь.

24 августа можно колдовать. С наступлением этого дня люди, владеющими магическими знаниями, проводили обряды: ссорили любовников, привораживали, привлекали богатство.

Что нельзя делать 24 августа

1. Нельзя 24 августа ходить на болото и кладбище. Предки верили, что в этот день на волю выходят души самоубийц, утопленников и людей, умерших неестественной смертью.

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2. Нельзя 24 августа спать с открытыми окнами и дверьми. Также под запретом нахождение на улице до рассвета. Считается, что в это время по улицам бродит нечистая сила, которая может притянуть в вашу жизнь проблемы.

3. Нельзя 24 августа устраивать шумное веселье. Считается, что это может привлечь неприятности в ближайшем будущем.

Приметы 24 августа

Если над водой постелился туман, то всю неделю будет тепло.

Если день солнечный и ясный, то сентябрь будет сухим.

Если в лесу мало грибов, то зима будет морозной.

Если небо на рассвете красное, то будет сильный ветер и дождь.

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