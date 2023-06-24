Что нужно сделать 25 июня перед сном, чтобы стать богаче: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 25 июня и как привлечь удачу. Приметы и запреты дня.

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Что нельзя делать 25 июня / pixabay

25 июня церковь почитает память преподобного Петра Афонского, а в народном календаре этот день назвали Пётр-Солнцеворот или Капустник.

Верили, что с этого дня дни становятся короче, а ночи длиннее, так как Солнце "на зиму поворачивает, а лето на жару".

Что можно делать 25 июня

25 июня принято было ходить на рыбалку, а также готовить рыбные блюда. Тот, кто сегодня попробует уху, будет здоров весь год.

25 июня старались провести больше времени на улице, чтобы побыть на солнце, набрать сил и энергии.

По народным поверьям в этот день перед сном стоит загадать желание, так как оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать 25 июня

Нельзя 25 июня ложиться спать рано. Считалось, что иначе не осуществится всё задуманное. Нельзя 25 июня надевать темные вещи, предпочтение отдавали ярким и светлым. Нельзя 25 июня одалживать деньги. Верили, что все планы рухнут.

Приметы 25 июня

Если в Петров день солнечно, то будет хороший покос.

Если пошел дождь, то покос будет плохой, мокрый.

Если вечером выпало много росы и опустился туман, то в ближайшие дни установится хорошая погода.

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