Что нужно сделать 25 июня перед сном, чтобы стать богаче: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 25 июня и как привлечь удачу. Приметы и запреты дня.
25 июня церковь почитает память преподобного Петра Афонского, а в народном календаре этот день назвали Пётр-Солнцеворот или Капустник.
Верили, что с этого дня дни становятся короче, а ночи длиннее, так как Солнце "на зиму поворачивает, а лето на жару".
Что можно делать 25 июня
- 25 июня принято было ходить на рыбалку, а также готовить рыбные блюда. Тот, кто сегодня попробует уху, будет здоров весь год.
- 25 июня старались провести больше времени на улице, чтобы побыть на солнце, набрать сил и энергии.
- По народным поверьям в этот день перед сном стоит загадать желание, так как оно обязательно сбудется.
Что нельзя делать 25 июня
- Нельзя 25 июня ложиться спать рано. Считалось, что иначе не осуществится всё задуманное.
- Нельзя 25 июня надевать темные вещи, предпочтение отдавали ярким и светлым.
- Нельзя 25 июня одалживать деньги. Верили, что все планы рухнут.
Приметы 25 июня
- Если в Петров день солнечно, то будет хороший покос.
- Если пошел дождь, то покос будет плохой, мокрый.
- Если вечером выпало много росы и опустился туман, то в ближайшие дни установится хорошая погода.
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