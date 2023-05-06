Что нужно сделать 7 мая, чтобы весь год проблем с деньгами не иметь: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 7 мая. Как привлечь удачу и никогда не иметь проблем с деньгами.

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Что нельзя делать 7 мая / pixabay

7 мая церковь почитает память святого Евсея и преподобной Елисавете Чудотворице. В народе называли праздник Евсеев день.

7 мая в Евсеев день принято было сеять овес. Мужчины обязательно трудились в поле и дома.

Женщины убирали двор, дома и квартиры.

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Если в Евсеев день было много комаров, это означало, что и овса тоже будет в изобилии.

Что можно делать 7 мая

В Евсеев день принято было ходить в церковь. Святого просили защитить от сглаза и иметь крепкое здоровье.

Чтобы в доме никогда не было проблем с деньгами, нужно было хорошенько очистить дом от проблем. Ругаться в доме категорически было запрещено.

Что нельзя делать 7 мая

Нельзя 7 мая грустить и плакать. Верили, что весь год горевать прийдется. Нельзя 7 мая дарить подарки из текстиля. Можно навлечь финансовые неприятности. Нельзя стричь ногти 7 мая. Можно привлечь болезни. Нельзя 7 мая ругаться супругам. Можно рассориться навсегда. Нельзя 7 мая заключать важные сделки и подписывать договора. Верили, что закончится неудачей.

Приметы на 7 мая

Если береза распустилась, а осина еще нет, то пора сеять овес.

Если много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.

Если вечером заря желтого цвета, то дождей не жди.

Если лучи солнца темнеют – к грозе.

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