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Что нужно сделать 7 мая, чтобы весь год проблем с деньгами не иметь: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
6 мая 2023, 11:02 обновлено 6 мая, 11:11
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Что нельзя делать 7 мая. Как привлечь удачу и никогда не иметь проблем с деньгами.
весна, приметы
Что нельзя делать 7 мая / pixabay

7 мая церковь почитает память святого Евсея и преподобной Елисавете Чудотворице. В народе называли праздник Евсеев день.

7 мая в Евсеев день принято было сеять овес. Мужчины обязательно трудились в поле и дома.

Женщины убирали двор, дома и квартиры.

видео дня

Если в Евсеев день было много комаров, это означало, что и овса тоже будет в изобилии.

Что можно делать 7 мая

  • В Евсеев день принято было ходить в церковь. Святого просили защитить от сглаза и иметь крепкое здоровье.
  • Чтобы в доме никогда не было проблем с деньгами, нужно было хорошенько очистить дом от проблем. Ругаться в доме категорически было запрещено.

Что нельзя делать 7 мая

  1. Нельзя 7 мая грустить и плакать. Верили, что весь год горевать прийдется.
  2. Нельзя 7 мая дарить подарки из текстиля. Можно навлечь финансовые неприятности.
  3. Нельзя стричь ногти 7 мая. Можно привлечь болезни.
  4. Нельзя 7 мая ругаться супругам. Можно рассориться навсегда.
  5. Нельзя 7 мая заключать важные сделки и подписывать договора. Верили, что закончится неудачей.

Приметы на 7 мая

  • Если береза распустилась, а осина еще нет, то пора сеять овес.
  • Если много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.
  • Если вечером заря желтого цвета, то дождей не жди.
  • Если лучи солнца темнеют – к грозе.

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май.

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