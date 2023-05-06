Что нужно сделать 7 мая, чтобы весь год проблем с деньгами не иметь: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 7 мая. Как привлечь удачу и никогда не иметь проблем с деньгами.
7 мая церковь почитает память святого Евсея и преподобной Елисавете Чудотворице. В народе называли праздник Евсеев день.
7 мая в Евсеев день принято было сеять овес. Мужчины обязательно трудились в поле и дома.
Женщины убирали двор, дома и квартиры.
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Если в Евсеев день было много комаров, это означало, что и овса тоже будет в изобилии.
Что можно делать 7 мая
- В Евсеев день принято было ходить в церковь. Святого просили защитить от сглаза и иметь крепкое здоровье.
- Чтобы в доме никогда не было проблем с деньгами, нужно было хорошенько очистить дом от проблем. Ругаться в доме категорически было запрещено.
Что нельзя делать 7 мая
- Нельзя 7 мая грустить и плакать. Верили, что весь год горевать прийдется.
- Нельзя 7 мая дарить подарки из текстиля. Можно навлечь финансовые неприятности.
- Нельзя стричь ногти 7 мая. Можно привлечь болезни.
- Нельзя 7 мая ругаться супругам. Можно рассориться навсегда.
- Нельзя 7 мая заключать важные сделки и подписывать договора. Верили, что закончится неудачей.
Приметы на 7 мая
- Если береза распустилась, а осина еще нет, то пора сеять овес.
- Если много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.
- Если вечером заря желтого цвета, то дождей не жди.
- Если лучи солнца темнеют – к грозе.
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