Что нужно сделать 4 июля, чтобы деньги весь год липли к вам: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 4 июля. Все важные приметы, которые никогда не нарушали.
4 июля церковь почитает память мученика Иулиана Тарсийского. В народе праздник называют Ульянов день.
В этот день принято было собирать цветы липы, которые в этот день обладают удивительной целебной силой.
В давние времена Ульянов день был признан праздником, посвященным влюбленным. Это время издревле было известно своей волшебной силой.
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Что можно делать 4 июля
- Принято было 4 июля ходить к водоему и трижды окунаться по три раза. Верили, что так можно прибавить силы и здоровья.
- Обязательно 4 июля нужно сделать отвар из липы и ополоснуться им. Верили, что счастье и деньги можно привлечь у себе. Финансовый успех будет весь год.
Что нельзя делать 4 июля
- Нельзя ломать липовые ветки. Это может привести к большим проблемам.
- Нельзя 4 июля устраивать ссоры.
- Нельзя 4 июля сорить или загрязнять водоемы.
Приметы 4 июля
- Если в этот день познакомится с Ульяном или Ульяной, год ни в чем не будешь нуждаться.
- Если утром и до полудня ветер следует за солнцем, а после полудня меняет направление, то ожидается хорошая погода в ближайшие дни.
- Если после дождя солнце яркое и жарко, то ждать осадков до ночи.
- Если рядом с домом засохла липа, значит, в нем скоро наступят плохие перемены.
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