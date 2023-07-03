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Что нужно сделать 4 июля, чтобы деньги весь год липли к вам: приметы и строгие запреты

Мария Тупик
3 июля 2023, 16:50 обновлено 3 июля, 16:53
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Что нельзя делать 4 июля. Все важные приметы, которые никогда не нарушали.
лето, приметы
Что нельзя делать 4 июля / pixabay

4 июля церковь почитает память мученика Иулиана Тарсийского. В народе праздник называют Ульянов день.

В этот день принято было собирать цветы липы, которые в этот день обладают удивительной целебной силой.

В давние времена Ульянов день был признан праздником, посвященным влюбленным. Это время издревле было известно своей волшебной силой.

видео дня

Что можно делать 4 июля

  • Принято было 4 июля ходить к водоему и трижды окунаться по три раза. Верили, что так можно прибавить силы и здоровья.
  • Обязательно 4 июля нужно сделать отвар из липы и ополоснуться им. Верили, что счастье и деньги можно привлечь у себе. Финансовый успех будет весь год.

Что нельзя делать 4 июля

  1. Нельзя ломать липовые ветки. Это может привести к большим проблемам.
  2. Нельзя 4 июля устраивать ссоры.
  3. Нельзя 4 июля сорить или загрязнять водоемы.

Приметы 4 июля

  • Если в этот день познакомится с Ульяном или Ульяной, год ни в чем не будешь нуждаться.
  • Если утром и до полудня ветер следует за солнцем, а после полудня меняет направление, то ожидается хорошая погода в ближайшие дни.
  • Если после дождя солнце яркое и жарко, то ждать осадков до ночи.
  • Если рядом с домом засохла липа, значит, в нем скоро наступят плохие перемены.

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