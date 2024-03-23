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Что нужно сжечь 24 марта, чтобы избавиться от проблем: строгие приметы дня

Ангелина Подвысоцкая
23 марта 2024, 16:20
Что нельзя делать 24 марта. Важные приметы и запреты, которые уберегут от нечистой силы.
приметы, погода
Что нельзя делать 24 марта / фото: pixabay

24 марта церковь чтит память преподобного Закария Печерского. Также в этот день отмечают предпраздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот же день начинается первая неделя Великого поста - Торжество Православия, день, когда Православная церковь торжествует над ересью. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ.

Преподобный Захария жил в XII-XIV веках. Он был монахом в Киево-Печерской лавре и соблюдал очень строгий пост. Иногда он ел только одну траву после заката солнца. Считается, что он молитвами мог изгнать беса и исцелить душу человека. Он вел праведную жизнь и мог видеть ангелов. Мощи Захария покоятся в Дальних пещерах Лавры.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 24 марта.

видео дня

Что можно делать 24 марта

  • В этот день нужно сходить в церковь и помолиться. У Девы Марии стоит попросить покровительства и прощения.
  • В этот день нужно трижды обойти дом с молитвами. Считается, что это защитит его от бед.
  • В этот день нужно разжечь костер и сжечь все ненужное. Считалось, что это защитит от нечисти.

Что нельзя делать 24 марта

1. Нельзя 24 марта тяжело работать после обеда. Это считается грехом.

2. Нельзя 24 марта ходить в гости и принимать гостей. Этот день нужно провести исключительно в кругу своей семьи.

3. Нельзя 24 марта обижаться и обижать других людей. Предки верили, что так можно навлечь на себя беду.

Приметы 24 марта

  • Если в этот день уже полностью сошел снег, то до прихода зимы его больше не будет.
  • Если в этот день утром лежит роса, то хорошо уродит просо.
  • Если в этот день тепло, то весна будет хорошей, а лето наступит скоро.
  • Если еще лежит много снега, то весна будет затяжной.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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