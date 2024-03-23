Что нужно сжечь 24 марта, чтобы избавиться от проблем: строгие приметы дня

Что нельзя делать 24 марта. Важные приметы и запреты, которые уберегут от нечистой силы.

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Что нельзя делать 24 марта / фото: pixabay

24 марта церковь чтит память преподобного Закария Печерского. Также в этот день отмечают предпраздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот же день начинается первая неделя Великого поста - Торжество Православия, день, когда Православная церковь торжествует над ересью. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ.

Преподобный Захария жил в XII-XIV веках. Он был монахом в Киево-Печерской лавре и соблюдал очень строгий пост. Иногда он ел только одну траву после заката солнца. Считается, что он молитвами мог изгнать беса и исцелить душу человека. Он вел праведную жизнь и мог видеть ангелов. Мощи Захария покоятся в Дальних пещерах Лавры.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 24 марта.

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Что можно делать 24 марта

В этот день нужно сходить в церковь и помолиться. У Девы Марии стоит попросить покровительства и прощения.

В этот день нужно трижды обойти дом с молитвами. Считается, что это защитит его от бед.

В этот день нужно разжечь костер и сжечь все ненужное. Считалось, что это защитит от нечисти.

Что нельзя делать 24 марта

1. Нельзя 24 марта тяжело работать после обеда. Это считается грехом.

2. Нельзя 24 марта ходить в гости и принимать гостей. Этот день нужно провести исключительно в кругу своей семьи.

3. Нельзя 24 марта обижаться и обижать других людей. Предки верили, что так можно навлечь на себя беду.

Приметы 24 марта

Если в этот день уже полностью сошел снег, то до прихода зимы его больше не будет.

Если в этот день утром лежит роса, то хорошо уродит просо.

Если в этот день тепло, то весна будет хорошей, а лето наступит скоро.

Если еще лежит много снега, то весна будет затяжной.

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