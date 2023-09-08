Что сделать 10 сентября, чтобы получить кучу денег: приметы и запреты дня

10 сентября церковь почитает память Анны Пророчицы. Ее считали покровительницей девушек и женщин. Она помогала вдовам, монахиням, одиноким женщинам и младенцам.
Предки обращались к ней в том случае, если болел ребенок, были нужны силы и помощь, чтобы устоять перед искушением и соблазном.
Что можно делать 10 сентября
- В этот день нужно подумать о будущем. В этот день к вам обязательно придут правильные мысли, которые помогут реализовать все планы.
- 10 сентября можно устраивать пышные гуляния. Нужно накрыть на стол, испечь пироги, можно сходить в гости.
- Этот день идеально подходит для заключения сделок. Договоры, подписаны в этот день, принесут много прибыли.
Что нельзя делать 10 сентября
1. Нельзя 10 сентября работать дома или на земле. В семье могут возникнуть ссоры с детьми или второй половинкой.
2. Нельзя 10 сентября вспоминать старые обиды. Если не простить человека, то негатив и проблемы будут лишь накапливаться, что может привести к серьезным болезням и проблемам.
3. Нельзя 10 сентября ходить в лес в одиночку. Предки верили, что в этот день можно заблудиться.
4. Нельзя 10 сентября громко говорить дома. Это может притянуть в дом темные силы, которые могут испортить жизнь.
Приметы 10 сентября
- Если в этот день много орехов, а грибов нет, то зима будет снежной и суровой.
- Если журавли и гуси спешат отлететь, то зима будет мягкой, а стужа наступит не скоро.
- Если в этот день грозовые дожди, то осень будет теплой.
- Если в лесу много рябины, то осень будет дождливой.
- Если в этот день теплая и сухая погода, то зима будет поздней.
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