Что сделать 10 сентября, чтобы получить кучу денег: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 10 сентября. Старые приметы и важные запреты, которые уберегут от нечистой силы.

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Что нельзя делать 10 сентября / фото: pexels

10 сентября церковь почитает память Анны Пророчицы. Ее считали покровительницей девушек и женщин. Она помогала вдовам, монахиням, одиноким женщинам и младенцам.

Предки обращались к ней в том случае, если болел ребенок, были нужны силы и помощь, чтобы устоять перед искушением и соблазном.

Что можно делать 10 сентября

В этот день нужно подумать о будущем. В этот день к вам обязательно придут правильные мысли, которые помогут реализовать все планы.

10 сентября можно устраивать пышные гуляния. Нужно накрыть на стол, испечь пироги, можно сходить в гости.

Этот день идеально подходит для заключения сделок. Договоры, подписаны в этот день, принесут много прибыли.

Что нельзя делать 10 сентября

1. Нельзя 10 сентября работать дома или на земле. В семье могут возникнуть ссоры с детьми или второй половинкой.

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2. Нельзя 10 сентября вспоминать старые обиды. Если не простить человека, то негатив и проблемы будут лишь накапливаться, что может привести к серьезным болезням и проблемам.

3. Нельзя 10 сентября ходить в лес в одиночку. Предки верили, что в этот день можно заблудиться.

4. Нельзя 10 сентября громко говорить дома. Это может притянуть в дом темные силы, которые могут испортить жизнь.

Приметы 10 сентября

Если в этот день много орехов, а грибов нет, то зима будет снежной и суровой.

Если журавли и гуси спешат отлететь, то зима будет мягкой, а стужа наступит не скоро.

Если в этот день грозовые дожди, то осень будет теплой.

Если в лесу много рябины, то осень будет дождливой.

Если в этот день теплая и сухая погода, то зима будет поздней.

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