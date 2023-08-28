Что сделать 29 августа, чтобы исполнились все желания: приметы и запреты

Что нельзя делать 29 августа. Старые приметы и запреты, которые защитят от сглаза.

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Что нельзя делать 29 августа / фото: pexels

29 августа церковь празднует последний из трех Спасов - Ореховый Спас. Также в этот день отмечают праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа в Константинополь. Этот образ возник после прикосновения ткани к его лицу.

По легенде, образ был создан, когда больной король Авгар попросил Иисуса вылечить его. Однако Иисус не смог прийти. Он прижал полотно к лицу и на нем появилось изображение, которое принесли Авгару и тот сразу вылечился.

Праздник Орехового Спаса связан с завершением жатвы и началом осени. В этот день люди благословляли хлеб, орехи, овощи и фрукты.

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Что можно делать 29 августа

В этот день можно заниматься посевными работами. Предки верили, что в это время пора завершать сбор пшеницы и начинать посадку озимых.

29 августа принято печь пироги и хлеб. Делать это было принято из нового урожая.

В этот день нужно посетить церковь. Верующие отправлялись в храм на утреннюю службу после которой освящали выпеченные хлеба из нового зерна.

Также стоит купить полотняное или холщовое изделие. Считается, что именно на холщовую ткань отпечатался образ Иисуса.

Нужно собирать орехи с 29 августа. На них можно даже погадать. Нужно сорвать орех и загадать желание. Если орех окажется зрелым, то все исполнится. Если орех гнилой или пустой - не исполнится.

29 августа нужно помыться в бане. Обязательно нужно париться с вениками из орешника. Предки верили, что это защити от сглаза.

Что нельзя делать 29 августа

1. Нельзя 29 августа работать по дому. В Ореховый Спас вся семья должна быть занята работами на улице.

2. Нельзя 29 августа ругаться, сквернословить и желать зла. Это может принести неудачи.

3. Нельзя 29 августа переедать. Несмотря на то, что Успенский пост закончился, но нельзя позволять себе предаваться чревоугодию.

4. Нельзя 29 августа жадничать, особенно на орехи. Лучше съесть первый орех, а второй отдать кому-то. Это защитит от сглаза и порчи.

Приметы 29 августа

Если в этот день богатый урожай орехов, то в следующем будет и богатый урожай пшеницы.

Если попался червивый орех, то ждать несчастья.

Если в этот день идет дождь и сверкают молнии, то осень будет теплой.

Если журавли летят на юг, то будут заморозки на Покров.

Если в этот день тепло и солнечно, то бабье лето будет ранним.

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