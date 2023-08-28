Какие вещи нужно сжечь 30 августа, чтобы отогнать болезни: приметы дня

30 августа церковь почитает память мученика Мирона. Предки считали, что именно в этот день заканчивается летняя погода и начинается осенняя.
Считается, что на Руси молодые люди устраивали необычный ритуал - "похороны мух". Они делали маленькие гробики, выкладывали туда дохлых мух и закапывали.
Что можно делать 30 августа
- В этот день нужно сжечь все старые и сломанные вещи. Предки верили, что этот обряд может избавить от скорби, бедности и печали. Также в огонь бросали ненужные и изношенные детские вещи, чтобы защитить малышей от болезней и невзгод.
- 30 августа является отличным днем для приготовления домашних заготовок на зиму. Хозяйки закрывали овощи и фрукты в банки.
- В этот день нужно помогать знакомым вдовам. Можно делать им подарки и помогать по хозяйству.
Что нельзя делать 30 августа
1. Нельзя 30 августа ругаться и думать о плохом. Особенно это запрещено делать во время консервации.
2. Нельзя 30 августа гадать, проводить обряды с магией и колдовать. Это может принести в жизнь серьезные беды и проблемы.
3. Нельзя 30 августа свататься, венчаться и устраивать свадьбу. Считается, что такой брак будет недолгим.
4. Нельзя 30 августа любоваться в зеркало. Предки верили, что зеркало может забрать красоту у девушки.
5. Нельзя 30 августа поднимать вещи с земли. Особенно это касается вещей, лежавших на перекрестках. Именно в таких местах злые люди выбрасывают вещи и выливают всякую жидкость, чтобы навести порчу на другого человека.
Приметы 30 августа
- Если утром роса и туман, то погода будет хорошей.
- Если небо затянулось темными тучами, то ненастье долго продлится.
- Если в этот день хорошая погода, то весна будет ранней.
- Если птицы улетели в теплые края, то скоро похолодает.
- Если закат золотистого цвета, то погода будет теплой.
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