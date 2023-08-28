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Какие вещи нужно сжечь 30 августа, чтобы отогнать болезни: приметы дня

Ангелина Подвысоцкая
28 августа 2023, 19:00
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Что нельзя делать 30 августа. Важные приметы и строгие запреты помогут защитить от бед и проблем.
погода, приметы
Что нельзя делать 30 августа / фото: pexels

30 августа церковь почитает память мученика Мирона. Предки считали, что именно в этот день заканчивается летняя погода и начинается осенняя.

Считается, что на Руси молодые люди устраивали необычный ритуал - "похороны мух". Они делали маленькие гробики, выкладывали туда дохлых мух и закапывали.

Что можно делать 30 августа

  • В этот день нужно сжечь все старые и сломанные вещи. Предки верили, что этот обряд может избавить от скорби, бедности и печали. Также в огонь бросали ненужные и изношенные детские вещи, чтобы защитить малышей от болезней и невзгод.
  • 30 августа является отличным днем для приготовления домашних заготовок на зиму. Хозяйки закрывали овощи и фрукты в банки.
  • В этот день нужно помогать знакомым вдовам. Можно делать им подарки и помогать по хозяйству.

Что нельзя делать 30 августа

1. Нельзя 30 августа ругаться и думать о плохом. Особенно это запрещено делать во время консервации.

видео дня

2. Нельзя 30 августа гадать, проводить обряды с магией и колдовать. Это может принести в жизнь серьезные беды и проблемы.

3. Нельзя 30 августа свататься, венчаться и устраивать свадьбу. Считается, что такой брак будет недолгим.

4. Нельзя 30 августа любоваться в зеркало. Предки верили, что зеркало может забрать красоту у девушки.

5. Нельзя 30 августа поднимать вещи с земли. Особенно это касается вещей, лежавших на перекрестках. Именно в таких местах злые люди выбрасывают вещи и выливают всякую жидкость, чтобы навести порчу на другого человека.

Приметы 30 августа

  • Если утром роса и туман, то погода будет хорошей.
  • Если небо затянулось темными тучами, то ненастье долго продлится.
  • Если в этот день хорошая погода, то весна будет ранней.
  • Если птицы улетели в теплые края, то скоро похолодает.
  • Если закат золотистого цвета, то погода будет теплой.

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приметы
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