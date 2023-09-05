Что сделать 6 сентября, чтобы исцелиться от недугов и притянуть удачу: приметы

Что нельзя делать 6 сентября. Старые приметы и строгие запреты, которые уберегут от нечистой силы.

https://glavred.info/primety/chto-sdelat-6-sentyabrya-chtoby-iscelitsya-ot-nedugov-i-prityanut-udachu-primety-10498354.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 6 сентября / фото: pexels

6 сентября церковь почитает память мученика Евтихия. Он не являлся одним из 70 младших апостолов. В то же время он заслужил так называться своим подвижническим служением Богу.

Он родился в I веке нашей эры в Константинополе, вел праведный образ жизни и был добродетелем. Он искал своего учителя, который мог бы поддержать его стремление к вере. Евтихий занимался проповедями, привлекал в истинную веру сотни язычников. Он много раз был на волоске от смерти: морили голодом, держали в тюрьме, бросали в клетку к хищникам и отправляли на костер. Все время Евтихия спасало чудо: лев говорил с ним человеческим голосом, во время сжигания на костре начался дождь. В итоге епископа закололи мечом прямо во время проповеди в его родном городе Севастии Палестинской.

Что можно делать 6 сентября

В этот день утром нужно сходить в церковь. Нужно обратиться к святому с просьбой об исцелении от недугов.

6 сентября вечером нужно провести время вместе всей семьей. Это сплотит семью и укрепит отношения.

В этот день предки совершали обряд на удачу. Нужно взять с собой емкость со святой водой, отправится в ближайшую рощу, взять с земли 20 опавших листьев и положить в святую воду. Дома листочки клали на стол и ждали, когда они подсохнут. После этого предки зажигали желтые или оранжевые свечи, говорили заговор. Листья клали в каждой комнате, а свечи догорали до конца. Сухие листья закапывали под любым деревом в последний день осени.

Что нельзя делать 6 сентября

1. Нельзя 6 сентября выходить из дома без потребности. В этот день есть угроза притянуть проблемы и неприятности.

видео дня

2. Нельзя 6 сентября смотреть на восход солнца. Это может привести к заболеванию и несчастью.

3. Нельзя 6 сентября ссориться, скандалить и кричать. Также не стоит громко смеяться и шуметь. Все это может привести к серьезным трудностям.

4. Нельзя 6 сентября находится в большом скоплении людей. В такой обстановке может быть много негативной энергии. Если вам нужно попасть в такое место, то лучше взять с собой амулет, талисман, крестик, иконку или оберег.

5. Нельзя 6 сентября принимать подарки от незнакомцев. Предки верили, что через эти подарки могут навести порчу.

Приметы 6 сентября

Если в этот день дождь, то осень будет сухой.

Если черные тучи закрыли солнце, то будет непогода.

Если в этот день обжечься или порезаться, то будет несчастье.

Если в этот день кричат синицы, то будет дождь и похолодание.

Если в этот день много желудей, то зима будет холодной.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.