Что нельзя делать 7 сентября, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты дня

Что можно делать 7 сентября. Старые приметы и запреты принесут в дом гармонию и умиротворение.
7 сентября церковь почитает память апостола Тита. В народе его называют Листопадником или Грибником. Также церковь вспоминает о перемещение мощей святого Варфоломея. Известно, что он пострадал за веру в Армении.
Что можно делать 7 сентября
- В этот день нужно идти за грибами. Предки делали заготовку на зиму и готовили из них разные блюда.
- 7 сентября люди заговаривали чайный гриб. Они произносили утром над баночкой самые заветные желания. В воду бросали серебро или украшения из него. Такую воду считали целебной.
- В этот день нужно посетить баню. Считается, что это очистит не только тело, но и дух. Человек, сходивший в баню, оберет гармонию и умиротворение.
Что нельзя делать 7 сентября
1. Нельзя 7 сентября пускать в лес детей. Считается, что их может утащить Леший.
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2. Нельзя 7 сентября проводить обряды. Особенно это запрещено, если идет дождь. Это может притянуть огромные проблемы в личной жизни.
3. Нельзя 7 сентября заключать сделки. Они могут оказаться невыгодными и принести финансовую нестабильность.
4. Нельзя 7 сентября подходить близко к водоему. Предки верили, что водяных духи могут утащить кого-то на дно.
Приметы 7 сентября
- Если дождь пошел после обеда, то на следующий день будет ливень.
- Если перелетные птицы садятся на крышу, то осень будет дождливой.
- Если грибов в этот день много, то зима будет холодная.
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