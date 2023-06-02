Что сделать в этот день, чтобы в семье был достаток: приметы на 3 июня

Что нельзя делать 3 июня. Приметы на Троицкую родительскую субботу и как привлечь удачу.

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Что нельзя делать 3 июня / pixabay

3 июня церковь почитает памят Елены Льняницы. А православная церковь в этот день чтит память двух святых – Елены и ее сына Константина. Считается, что святая Елена покровительствует работам на земле. 3 июня наши предки высеивали лен и коноплю.

В 2023 году 3 июня также отмечается Троицкая родительская суббота. Этот уникальный праздник отмечается в субботу перед воскресеньем Троицы, которая приходится на 50-й день после Пасхи.

Чтобы в доме был достаток и царила любовь, в день Елены раскладывали по углам скорлупу от яиц, которые перед этим съели все члены семьи.

Что нельзя делать 3 июня

Нельзя 3 июня увлекаться прическами, и даже просто заплетать косы. Верили, что волосы начнут болеть и требовать к себе постоянного внимания Нельзя 3 июня носить черную одежду. Верили, что в семье начнутся скандалы. Нельзя 3 июня выполнять уборку в доме. Нельзя 3 июня протирать лампы, люстры, торшеры. Верили, что в ближайшее время могут вскрыться крайне неприятные тайны.

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Приметы на Троицкую субботу 3 июня

Если хорошо рябина цветет, то будет урожай льна.

Если кукушка кует, то к хорошей погоде.

Если уже появились мухоморы, то скоро пойдут белые грибы.

Если на небе в ночь на 3 июня мерцают звезды, то ждать дождей.

Смотрите видео о том, что нельзя делать на Троицу:

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