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Денег будет немерено: что нужно положить в кошелек 23 мая, приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
21 мая 2023, 18:19 обновлено 21 мая, 18:29
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Что нельзя делать 23 мая. Какой отмечают церковный праздник 23 мая и приметы дня.
весна, приметы
Что нельзя делать 23 мая / pixabay

23 мая церковь почитает память апостола Симона. Святого считали покровителем бедняков и обиженных людей, по отношению к которым поступили очень несправедливо.

В этот день принято было заниматься изготовлением масла и творога из коровьего молока и тогда они получались особенно жирными и вкусными, и питательными.

В этот день принято было печь вкусные пирожки, булочки, торты.

видео дня

Верили, что именно 23 мая земля празднует свой день рождения. И существует немало запретов.

23 нужно было положить в мелочь и небольшую сумму бумажных денег, чтобы у вас всегда было финансовое благополучие.

Что нельзя делать 23 мая

  1. Нельзя 23 мая отказывать нуждающимся в помощи. Если вы встретили бездомное животное, то накормите его.
  2. Нельзя 23 мая работать на земле. Запрещено втыкать в почву любые острые предметы, сельскохозяйственные орудия, палки и колья.
  3. 23 мая нельзя делать необдуманные покупки. Сегодня нужно постараться хорошенько сэкономить и тогда весь год вы проведёте в достатке.
  4. Нельзя 23 мая обманывать, даже для благой цели. Все тайное обязательно станет явным и любые хорошие намерения обернутся для вас бедой.

Приметы на 23 мая

  • Если куры хорошо несутся, то это к благополучному году.
  • Если ласточки низко летают, то значит пойдет дождь.
  • Если у пчел сильно шумно, то это к жарким дням.

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