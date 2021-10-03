Избавьтесь от них немедленно: какие вещи притягивают в дом бедность

Какие вещи нельзя держать в доме / ua.depositphotos.com

В вашей жизни много бед и неурядиц, проблема за проблемой, и неприятности, чтоит обратить внимание на вещи, которые вас окружают.

Специалисты говорят, что некоторые вещи способны приносить в ваш дом бедность, горести и несчастья.

Фотографии с негативными эмоциями. Смело избавляйтесь от изображений, которые вызывают у вас плохие чувства.

Статуэтки и фигурки - голубя, ворона, сороки, орла, аиста, слона с опущенным вниз хоботом приносят несчастье, символизируют уныние, стресс, пишет Sud.ua.

Фигуры собаки или льва, сидящих на задних лапах и с открытой пастью, тоже нужно выбросить из дома.

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Изображения рыб притягивают воров и делают сглаз вашего дома проще.

По словам специалистов, морские ракушки, которые вы храните так пристально в доме могут негативно повлиять на здоровье и самочувствие.

Рога животных в вашем доме притягивают болезни и утрату близких.

Срочно избавьтесь старой обуви. Она притягивает своему владельцу беды и неудачи.

Потрепанный старый веник в доме - к убыткам и болезням. А еще плохо держать в доме вьющиеся растения, особенно плющ, а также сухие и увядающие растения.

Узнайте также, чем опасна фиалка в доме, и как она притягивает неудачи.