К чему чешется правая ладонь: не всем известная примета, которая удивит

Наверное, всем издавна известна примета, что если чешется левая рука – то это к деньгам. Такой знак указывает на то, что вы скоро получите какие-то финансовые поступления. При этом чем сильнее чешется ладонь, тем большей должна быть эта сумма. Но не всем известно об еще одной примете – к чему чешется правая ладонь.
Ни у кого не возникает вопросов, какая рука к деньгам чешется – конечно левая. А вот относительно правой руки, ситуация совершенно противоположная. Считается, что этот знак свидетельствует о приближающихся финансовых затратах. Также это может свидетельствовать о приближении своеобразного испытания, как человек будет распоряжаться своими деньгами, проверки на скупость и умения быть щедрым.
Также часто такую примету связывают с приближением встречи с кем-то. Когда человек с кем-то видится, то здоровается, пожимая правую руку. Поэтому зуд в правой руке может свидетельствовать как раз о том, что вас ожидает какая-то приятная и радостная встреча.
Но есть и другая распространенная трактовка этой приметы – когда этот знак расшифровывают, обращая внимание на дни недели. Итак, к чему чешется правая ладонь по дням недели:
- понедельник – до встречи со знакомым/ знакомой;
- вторник – состоится неожиданная встреча со старым другом;
- среда – стоит ожидать приятного нового знакомства;
- четверг – ждите свидания;
- пятница – впереди вас ожидает романтическая встреча;
- суббота – увидите свою любовь;
- воскресенье – судьба сделает так, что вы пересечетесь с уважаемым человеком, возможно, высокопоставленным чиновником.
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