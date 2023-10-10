К чему чешется правая ладонь: не всем известная примета, которая удивит

О том, что левая рука чешется к деньгам, известно практически всем. Но не все знают, что значит, если чешется правая рука.

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К чему чешется правая ладонь/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com

Наверное, всем издавна известна примета, что если чешется левая рука – то это к деньгам. Такой знак указывает на то, что вы скоро получите какие-то финансовые поступления. При этом чем сильнее чешется ладонь, тем большей должна быть эта сумма. Но не всем известно об еще одной примете – к чему чешется правая ладонь.

Ни у кого не возникает вопросов, какая рука к деньгам чешется – конечно левая. А вот относительно правой руки, ситуация совершенно противоположная. Считается, что этот знак свидетельствует о приближающихся финансовых затратах. Также это может свидетельствовать о приближении своеобразного испытания, как человек будет распоряжаться своими деньгами, проверки на скупость и умения быть щедрым.

Также часто такую примету связывают с приближением встречи с кем-то. Когда человек с кем-то видится, то здоровается, пожимая правую руку. Поэтому зуд в правой руке может свидетельствовать как раз о том, что вас ожидает какая-то приятная и радостная встреча.

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Но есть и другая распространенная трактовка этой приметы – когда этот знак расшифровывают, обращая внимание на дни недели. Итак, к чему чешется правая ладонь по дням недели:

понедельник – до встречи со знакомым/ знакомой;

вторник – состоится неожиданная встреча со старым другом;

среда – стоит ожидать приятного нового знакомства;

четверг – ждите свидания;

пятница – впереди вас ожидает романтическая встреча;

суббота – увидите свою любовь;

воскресенье – судьба сделает так, что вы пересечетесь с уважаемым человеком, возможно, высокопоставленным чиновником.

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