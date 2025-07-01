Можно ли убирать в доме 1 июля: запреты, которые нельзя нарушать в этот день

Что нельзя делать 1 июля. Приметы и запреты, которые уберегут вас от беды и неприятностей.

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Что нельзя делать 1 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день идет дождь

Что нужно сварить в этот день

Что нельзя делать 1 июля

1 июля церковь почитает память святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна. Как сообщает Главред, они были родными братьями, рожденными в христианской семье. Их матерью была святая Теодотия.

Они стали врачами, помогали людям и не брали за это денег. За бесплатное исцеление больных их и прозвали бессеребренниками. Они стали источником многочисленных исцелений даже после смерти.

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Что можно делать 1 июля

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить о защите и здоровье для животных.

В этот день нужно сварить кашу из первого зерна. Это блюдо считается символом плодородия земли и скота.

В этот день можно собирать малину, ежевику и клубнику.

Что нельзя делать 1 июля

1. Нельзя 1 июля работать в поле или на огороде. Считается, что в этот день земля отдыхает и ее не нужно беспокоить.

2. Нельзя 1 июля резать домашних животных или птиц. Косму и Дамьяна считают покровителями скота.

3. Нельзя 1 июля устраивать гуляния и свадьбы. Лучше провести время скромно и помолиться.

4. Нельзя 1 июля заниматься тяжелым физическим трудом. Иначе весь год придется трудно работать.

5. Нельзя 1 июня сплетничать и жаловаться на жизнь. Это может притянуть большие проблемы.

Приметы 1 июля

Если в этот день идет дождь, то август будет дождливым.

Если в этот день солнечно, то будет хороший урожай зерна.

Если в этот день много росы, то будет жарко и сухо.

Если в этот день на дороге много пыли, то будет гроза.

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