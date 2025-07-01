Можно ли убирать в доме 1 июля: запреты, которые нельзя нарушать в этот день

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день идет дождь
- Что нужно сварить в этот день
- Что нельзя делать 1 июля
1 июля церковь почитает память святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна. Как сообщает Главред, они были родными братьями, рожденными в христианской семье. Их матерью была святая Теодотия.
Они стали врачами, помогали людям и не брали за это денег. За бесплатное исцеление больных их и прозвали бессеребренниками. Они стали источником многочисленных исцелений даже после смерти.
Что можно делать 1 июля
- В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить о защите и здоровье для животных.
- В этот день нужно сварить кашу из первого зерна. Это блюдо считается символом плодородия земли и скота.
- В этот день можно собирать малину, ежевику и клубнику.
Что нельзя делать 1 июля
1. Нельзя 1 июля работать в поле или на огороде. Считается, что в этот день земля отдыхает и ее не нужно беспокоить.
2. Нельзя 1 июля резать домашних животных или птиц. Косму и Дамьяна считают покровителями скота.
3. Нельзя 1 июля устраивать гуляния и свадьбы. Лучше провести время скромно и помолиться.
4. Нельзя 1 июля заниматься тяжелым физическим трудом. Иначе весь год придется трудно работать.
5. Нельзя 1 июня сплетничать и жаловаться на жизнь. Это может притянуть большие проблемы.
Приметы 1 июля
- Если в этот день идет дождь, то август будет дождливым.
- Если в этот день солнечно, то будет хороший урожай зерна.
- Если в этот день много росы, то будет жарко и сухо.
- Если в этот день на дороге много пыли, то будет гроза.
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