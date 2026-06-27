На Украину надвигается ещё более сильная жара: в каких регионах потеплеет до +40

В некоторых областях синоптики прогнозируют дожди с грозами.

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Прогноз погоды в Украине на 28 июня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 28 июня

Где температура воздуха поднимется до +38 градусов

Где ожидаются грозовые дожди

Погода в Украине 28 июня будет жаркой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 28 июня в Украине будет очень жарко. Температура воздуха поднимется до +37 градусов. Теплее всего будет в Одесской, Житомирской и Винницкой областях. Прохладнее всего будет на востоке Украины — 26 градусов тепла.

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"Дожди завтра более вероятны в восточной части Украины, а также в Черкасской области, Днепре и прилегающих районах, Полтавской области и Запорожье. В остальных регионах — сухая погода", — написала Диденко.

Ослабление жары ожидается со 2 июля.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, в отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 28 июня

В Украине 28 июня будет небольшая облачность. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 16–21°; днём 29–34°, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сильная жара 35–38°, на востоке страны 23–28°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +38

По данным meteoprog, 28 июня в Украине будет жарко. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до +21...+38 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до +15...+23 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 июня / фото: meteoprog

Погода 28 июня в Киеве

В Киеве 28 июня будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 16–21°, днём 29–34°; в Киеве ночью 19–21°, днём 30–32°", — сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Как писал Главред, в Украине в ближайшие дни станет еще теплее. На выходных будет преимущественно сухо. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич. Местами синоптик прогнозирует дожди на Левобережье страны. А усиление жары начнется с западных и юго-западных областей.

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже в воскресенье, 28 июня, в большинстве областей ожидается +29…+34 градусов, а на западе страны ожидается еще более высокий показатель — от +33 до +37 градусов.

Ранее сообщалось, что Украину накрывает мощная волна субтропической жары, которая до этого обрушилась на Западную Европу. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже с завтрашнего дня, 26 июня, температура начнет стремительно расти, а на выходных страну охватит настоящая аномальная жара.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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