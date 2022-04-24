Неделя после Пасхи 2022: приметы и что нельзя делать в Светлую седмицу

Светлая седмица что нельзя делать / pixabay

Первая неделя после Пасхи в 2022 году приходится на период с 25 апреля по 1 мая. Эта неделя называется Светлая седмица.

В это время принято отдыхать, ходить в гости, радоваться жизни, находить повод для веселья и поздравлять друг друга, говоря: "Христос Воскрес – Воистину Воскрес!".

Однако, в это время есть много запретов и примет, о которых должен знать каждый украинцев.

Понедельник Светлой недели

С 25 апреля 2022 года, после Пасхи, можно ходить в гости. Первым к родственникам в дом заходил мужчина. На праздничный стол гость приносил паски, крашанки и символические подарки. А вот женщинам в этот день лучше оставаться дома.

Вторник Светлой недели

Со Светлого вторника, уже женщины принято ходить в гости. Раньше в некоторых местах со вторника или со среды девушки начинали водить хороводы, поэтому среда называлась "хороводница". Хороводы продолжались с этого дня по вечерам до Троицы.

Среда Светлой недели

По средам многие устраивали танцы и веселье. Гуляли и ходили в гости.

Четверг Светлой недели

Начиная с четверга можно было устраивать смотрины, и парни присматривали себе невесту.

Пятница Светлой недели

В пятницу был Прощеный день, в этот день по традиции девушки умывались ледяной водой, которая, как считается, помогает весь год оставаться здоровой.

Суббота Светлой недели

В Субботу старались проводить весело и шумно время. Навещали родственников и отдыхали от работы.

Воскресенье Светлой недели

Воскресенье Светлой седмицы еще называют Красной горкой. В этот день считалось плохой приметой сидеть дома незамужним девушками и холостым парням.

Что нельзя делать неделю после Пасхи 2022

Нельзя грустить и плакать.

Нельзя проводить панихиды.На Светлой неделе не принято проводить обряд венчания.

В праздничную неделю не принято одалживать деньги.

Не стоит заниматься тяжелой работой.

Читайте также: