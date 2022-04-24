Неделя после Пасхи 2022: приметы и что нельзя делать в Светлую седмицу

Во время Светлой седмицы нельзя ругаться и одалживать деньги.
Первая неделя после Пасхи в 2022 году приходится на период с 25 апреля по 1 мая. Эта неделя называется Светлая седмица.
В это время принято отдыхать, ходить в гости, радоваться жизни, находить повод для веселья и поздравлять друг друга, говоря: "Христос Воскрес – Воистину Воскрес!".
Однако, в это время есть много запретов и примет, о которых должен знать каждый украинцев.
Понедельник Светлой недели
С 25 апреля 2022 года, после Пасхи, можно ходить в гости. Первым к родственникам в дом заходил мужчина. На праздничный стол гость приносил паски, крашанки и символические подарки. А вот женщинам в этот день лучше оставаться дома.
Вторник Светлой недели
Со Светлого вторника, уже женщины принято ходить в гости. Раньше в некоторых местах со вторника или со среды девушки начинали водить хороводы, поэтому среда называлась "хороводница". Хороводы продолжались с этого дня по вечерам до Троицы.
Среда Светлой недели
По средам многие устраивали танцы и веселье. Гуляли и ходили в гости.
Четверг Светлой недели
Начиная с четверга можно было устраивать смотрины, и парни присматривали себе невесту.
Пятница Светлой недели
В пятницу был Прощеный день, в этот день по традиции девушки умывались ледяной водой, которая, как считается, помогает весь год оставаться здоровой.
Суббота Светлой недели
В Субботу старались проводить весело и шумно время. Навещали родственников и отдыхали от работы.
Воскресенье Светлой недели
Воскресенье Светлой седмицы еще называют Красной горкой. В этот день считалось плохой приметой сидеть дома незамужним девушками и холостым парням.
Что нельзя делать неделю после Пасхи 2022
Нельзя грустить и плакать.
Нельзя проводить панихиды.На Светлой неделе не принято проводить обряд венчания.
В праздничную неделю не принято одалживать деньги.
Не стоит заниматься тяжелой работой.
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