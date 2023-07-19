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Почему 21 июля нельзя начинать ничего нового: приметы и строгие запреты

Мария Тупик
19 июля 2023, 23:10 обновлено 19 июля, 23:16
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Что нельзя делать 21 июля. Все строгие приметы и запреты дня.
лето, приметы
Что нельзя делать 21 июля / pixabay

21 июля церковь почитает память Прокопия и Казанской иконы Божьей матери.

С этого дня начинали жать рожь. После этого накрывали столы, устраивали угощения.

Верили, что с 21 июля начинается самая сильная жара.

видео дня

Что можно делать 21 июля

  • Казанская Богородица помогает молодым девушкам обрести счастье. Принято было ходить в церковь и просить благополучия.
  • В этот день принято было собирать чернику. Черника обладает огромной целебной силой, восстанавливает плохое зрение, нормализует пищеварение, а также прекрасно справляется с такими болезнями, как ревматизм, цинга и подагра.

Что нельзя делать 21 июля

  • Нельзя 21 июля отправляться в дорогу.
  • Нельзя 21 июля браться за новые дела. Верили, что успеха не принесут.
  • Нельзя 21 июля бездельничать.
  • Нельзя 21 июля срывать березовые листья, даже в лечебных целях. Можно быстро заболеть.
  • Нельзя 21 июля работать по дому (стирать, шить, заниматься иным тяжелым трудом).

Приметы на 21 июля

  • Если дождь 21 июля, то и 2 августа на Ильин день будет дождь.
  • Если колосок на Прокопия заткнуть за пояс, то до конца лета спина болеть не будет.
  • Если пчелы злее стали, то скоро начнется жара.

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