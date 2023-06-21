Почему 23 июня самый опасный день: что нельзя делать и приметы

Что нельзя делать 23 июня. Приметы и строгие запреты в самый опасный день года.
23 июня церковь почитает память преподобного Силуана Печерского, священномученика Тимофея.
В народе верили, что Тимофей всякие призраки распускает. Наши предки не любили этот день. Верили, что сегодня приходят неожиданные неприятности.
По легенде, на Тимофея ходят призраки и тревожат людей. Любой пустяк, на который в другой день не обратили бы внимания, 23 июня обретал пророческое значение.
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Если надеть на Тимофея наизнанку одежду, разбить зеркало – это предвещало большую беду.
Что нельзя делать 23 июня
- Нельзя 23 июня желать кому-нибудь зла.
- Нельзя 23 июня заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя 23 июня брать и давать взаймы.
- Нельзя 23 июня ходить босиком по росе.
- Нельзя 23 июня оставлять в доме старые и поломанные вещи.
Приметы 23 июня
- Если в лесу много ворон, то год будет неудачным.
- Если нет пауков, то резко изменится погода.
- Если во время грозы много белых облаков, то будет еще град.
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