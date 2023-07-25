Почему 26 июля нельзя мыться: приметы и строгие запреты

26 июля церковь почитает архангела Гавриила. В народном календаре - Гаврилов день. Считается, что именно Гавриил вдохновлял пророка Моисея во время создания Книги Бытия, в Новом завете он сообщил матери Девы Марии о скором рождении её дочери, а Богородице - о рождении Сына Божьего.
Наши предки считали, что этот день является срединой лета. Они верили, что архангел Гавриил сходит на землю золотым светом и осматривает спеющие колосья - хлеб поспевает.
Что можно делать 26 июля
- В этот день принято ходить в церковь. После литургии и праздничных молебнов верующие становятся на молитву к иконе Архангела, просили об исцелении, укреплении души и тела.
- 26 июля ценится труд. Считается, что Гавриил поможет тем, кто трудится.
- В народе верили, что в этот день нужно печь пироги и раздавать нуждающимся. Это привлечет в дом удачу.
Что нельзя делать 26 июля
1. Нельзя 26 июля ходить в баню. Если пойти, то вода может смыть удачу и благополучие.
2. Нельзя 26 июля ругаться и выяснять отношения. Особенно это касается близких родственников, ведь тогда кризис в семье может затянуться надолго.
3. Нельзя 26 июля обманывать, сплетничать и придумывать небылицы. Это может притянуть к себе тройной негатив.
4. Нельзя 26 июля смахивать крошки со стола, выбрасывать хлеб и остатки пищи. Лучше оставшуюся еду отдать домашним животным или птицам. Если нарушить этот запрет, то рискуете привлечь безденежье.
5. Нельзя 26 июля садиться за стол с острыми углами. Углы заставляли овальными или круглыми предметами, чтобы не навлечь в семью ссоры.
Приметы 26 июля
- Если погода сухая, то осень будет теплой и мягкой.
- Если сильный дождь, то будут проблемы с урожаем.
- Если грачи сбились в стаи, то осень придет рано.
- Если ржи взошло много, то малина также будет в изобилии.
Вас также заинтересует: