Почему 26 июля нельзя мыться: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 26 июля. Важные приметы и запреты дня, чтобы не остаться без удачи и денег.

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Что нельзя делать 26 июля / фото: pexels

26 июля церковь почитает архангела Гавриила. В народном календаре - Гаврилов день. Считается, что именно Гавриил вдохновлял пророка Моисея во время создания Книги Бытия, в Новом завете он сообщил матери Девы Марии о скором рождении её дочери, а Богородице - о рождении Сына Божьего.

Наши предки считали, что этот день является срединой лета. Они верили, что архангел Гавриил сходит на землю золотым светом и осматривает спеющие колосья - хлеб поспевает.

Что можно делать 26 июля

В этот день принято ходить в церковь. После литургии и праздничных молебнов верующие становятся на молитву к иконе Архангела, просили об исцелении, укреплении души и тела.

26 июля ценится труд. Считается, что Гавриил поможет тем, кто трудится.

В народе верили, что в этот день нужно печь пироги и раздавать нуждающимся. Это привлечет в дом удачу.

Что нельзя делать 26 июля

1. Нельзя 26 июля ходить в баню. Если пойти, то вода может смыть удачу и благополучие.

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2. Нельзя 26 июля ругаться и выяснять отношения. Особенно это касается близких родственников, ведь тогда кризис в семье может затянуться надолго.

3. Нельзя 26 июля обманывать, сплетничать и придумывать небылицы. Это может притянуть к себе тройной негатив.

4. Нельзя 26 июля смахивать крошки со стола, выбрасывать хлеб и остатки пищи. Лучше оставшуюся еду отдать домашним животным или птицам. Если нарушить этот запрет, то рискуете привлечь безденежье.

5. Нельзя 26 июля садиться за стол с острыми углами. Углы заставляли овальными или круглыми предметами, чтобы не навлечь в семью ссоры.

Приметы 26 июля

Если погода сухая, то осень будет теплой и мягкой.

Если сильный дождь, то будут проблемы с урожаем.

Если грачи сбились в стаи, то осень придет рано.

Если ржи взошло много, то малина также будет в изобилии.

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