Почему 9 мая никогда нельзя стричь волосы: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 9 мая. Все важные приметы и строгие запреты, которые нельзя нарушать.

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Что нельзя делать 9 мая / pixabay

9 мая церковь почитает память святого Василия и праведной Глафиры Амасийской. С этого дня принято было начинать высаживать горох и картошку.

Верили, что горох нужно сеять только при южном ветре и на растущую луну, тогда урожай точно порадует.

Хозяйки обязательно готовили блюда из гороха. Гороховую кашу, суп или пирожки.

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9 мая чествовали ласточек. Эти птички считались хранителями домашнего очага. Верили, если рядом с домом ласточки совью гнездо, вас ждет весь год сильнейший успех.

Что нельзя делать 9 мая

Нельзя 9 мая стричь волосы. Верили, что можно сильно поссориться с близкими. Нельзя 9 мая грустить и быть в одиночестве. Нельзя 9 мая наводить порядок на могилах.

Приметы на 9 мая

Если пение птиц напоминает кваканье лягушек, то скоро будет дождь.

Если у облаков верхней части не видно, то к проливному дождю с грозами.

Если утром мороз, то через 7 дней, тоже будет мороз.

Если березовый лист полностью развернулся, то пришло время высаживать картошку.

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