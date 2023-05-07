Почему 9 мая никогда нельзя стричь волосы: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 9 мая. Все важные приметы и строгие запреты, которые нельзя нарушать.
9 мая церковь почитает память святого Василия и праведной Глафиры Амасийской. С этого дня принято было начинать высаживать горох и картошку.
Верили, что горох нужно сеять только при южном ветре и на растущую луну, тогда урожай точно порадует.
Хозяйки обязательно готовили блюда из гороха. Гороховую кашу, суп или пирожки.
видео дня
9 мая чествовали ласточек. Эти птички считались хранителями домашнего очага. Верили, если рядом с домом ласточки совью гнездо, вас ждет весь год сильнейший успех.
Что нельзя делать 9 мая
- Нельзя 9 мая стричь волосы. Верили, что можно сильно поссориться с близкими.
- Нельзя 9 мая грустить и быть в одиночестве.
- Нельзя 9 мая наводить порядок на могилах.
Приметы на 9 мая
- Если пение птиц напоминает кваканье лягушек, то скоро будет дождь.
- Если у облаков верхней части не видно, то к проливному дождю с грозами.
- Если утром мороз, то через 7 дней, тоже будет мороз.
- Если березовый лист полностью развернулся, то пришло время высаживать картошку.
Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май.
Читайте также: