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Почему нужно выйти на улицу посреди ночи: старые приметы 22 августа

Ангелина Подвысоцкая
21 августа 2024, 15:22
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Что нельзя делать 22 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери красоты и счастья.
приметы
Что нельзя делать 22 августа / фото: pomisna.info

22 августа церковь почитает память святых мучеников Агатоника, Севериана и других. Как сообщает Главред, Агатоник был благочестивым христианином. Он жил в городе Никомидия и активно проповедовал христианство, обращая язычников к вере во Христа. В то время правил император Максимиан, который начал преследования христиан.

Агатоника схватили вместе с его друзьями и подвергли жестким пыткам. Они отказались отречься от веры, по этому их казнили. Они приняли мученическую смерть за Христа с большим мужеством и терпением.

Что можно делать 22 августа

  • В этот день нужно выйти в поле ночью, надев кожух наизнанку, голову стоит покрыть полотенцем и взять в руки кочергу. Предки верили, что это отпугнет нечистую силу, которая может испортить урожай.
  • В этот день нужно молиться. У святых стоит попросить силы и защиты от влияния недоброжелателей.

Что нельзя делать 22 августа

1. Нельзя 22 августа принимать и дарить подарки. Считается, что это может привести к мелким неприятностям.

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2. Нельзя 22 августа отправляться в долгие путешествия. Иначе все пойдет не по плану.

3. Нельзя 22 августа женщинам есть до заката. Предки верили, что так они "съедят" всю свою красоту.

Приметы 22 августа

  • Если в этот день низко летает паутина, то зима будет теплой.
  • Если в этот день тепло, то осень также будет теплой.
  • Если в этот день на дубе уже видно много желудей, то на Рождество будет много снега.
  • Если в этот день тепло и сухо, то зима будет поздней.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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