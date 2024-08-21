Почему нужно выйти на улицу посреди ночи: старые приметы 22 августа

22 августа церковь почитает память святых мучеников Агатоника, Севериана и других. Как сообщает Главред, Агатоник был благочестивым христианином. Он жил в городе Никомидия и активно проповедовал христианство, обращая язычников к вере во Христа. В то время правил император Максимиан, который начал преследования христиан.
Агатоника схватили вместе с его друзьями и подвергли жестким пыткам. Они отказались отречься от веры, по этому их казнили. Они приняли мученическую смерть за Христа с большим мужеством и терпением.
Что можно делать 22 августа
- В этот день нужно выйти в поле ночью, надев кожух наизнанку, голову стоит покрыть полотенцем и взять в руки кочергу. Предки верили, что это отпугнет нечистую силу, которая может испортить урожай.
- В этот день нужно молиться. У святых стоит попросить силы и защиты от влияния недоброжелателей.
Что нельзя делать 22 августа
1. Нельзя 22 августа принимать и дарить подарки. Считается, что это может привести к мелким неприятностям.
2. Нельзя 22 августа отправляться в долгие путешествия. Иначе все пойдет не по плану.
3. Нельзя 22 августа женщинам есть до заката. Предки верили, что так они "съедят" всю свою красоту.
Приметы 22 августа
- Если в этот день низко летает паутина, то зима будет теплой.
- Если в этот день тепло, то осень также будет теплой.
- Если в этот день на дубе уже видно много желудей, то на Рождество будет много снега.
- Если в этот день тепло и сухо, то зима будет поздней.
Что стоит учитывать читателю
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