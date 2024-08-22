Что нельзя одалживать 23 августа, чтобы не притянуть беду - приметы

Что можно делать 23 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери счастья.

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Что нельзя делать 23 августа / фото: pomisna.info

23 августа церковь почитает память святого мученика Луппа. Как сообщает Главред, он жил в городе Солунь и был слугой великомученика Дмитрия Солунского. До последнего дня жизни Солунского Луппа был его верным преследователем и другом. Он лично видел казнь хозяина. Он собрал его кровь и хранил как святыню. Также он взял кольцо и верхнюю одежду, которые использовал для исцеления больных и изгнания демонов.

Лупп активно проповедовал христианство, не опасаясь преследований. Он привлек в христианство многих язычников. В какой-то момент власти узнали о его деятельности и поймали его. Они требовали, чтобы Лупп отказался от веры, но тот остался верен ей. В итоге его пытали и казнили.

Что можно делать 23 августа

В этот день можно собирать ягоды брусники. Делали это женщины и дети. Из них можно варить лечебные чаи.

В этот день можно венчаться и свататься. Он считается благоприятным для создания новой семьи.

Что нельзя делать 23 августа

1. Нельзя 23 августа разговаривать с незнакомыми мужчинами. Считается, что в их облике может прятаться нечистая сила.

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2. Нельзя 23 августа давать и брать деньги или вещи взаймы. Иначе вместе с ними вы отдадите другому человеку свое счастье.

3. Нельзя 23 августа мыть пол и пылесосить. Предки верили, что это может принести в жизнь трудности.

Приметы 23 августа

Если этим утром появились заморозки, то скоро придет зима.

Если в этот день дождь с громом, то осень будет теплой.

Если в этот день журавли летят низко, то зима будет теплой.

Если в этот день вечером появился туман, то скоро погода улучшится.

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