Что нельзя одалживать 23 августа, чтобы не притянуть беду - приметы

23 августа церковь почитает память святого мученика Луппа. Как сообщает Главред, он жил в городе Солунь и был слугой великомученика Дмитрия Солунского. До последнего дня жизни Солунского Луппа был его верным преследователем и другом. Он лично видел казнь хозяина. Он собрал его кровь и хранил как святыню. Также он взял кольцо и верхнюю одежду, которые использовал для исцеления больных и изгнания демонов.
Лупп активно проповедовал христианство, не опасаясь преследований. Он привлек в христианство многих язычников. В какой-то момент власти узнали о его деятельности и поймали его. Они требовали, чтобы Лупп отказался от веры, но тот остался верен ей. В итоге его пытали и казнили.
Что можно делать 23 августа
- В этот день можно собирать ягоды брусники. Делали это женщины и дети. Из них можно варить лечебные чаи.
- В этот день можно венчаться и свататься. Он считается благоприятным для создания новой семьи.
Что нельзя делать 23 августа
1. Нельзя 23 августа разговаривать с незнакомыми мужчинами. Считается, что в их облике может прятаться нечистая сила.
2. Нельзя 23 августа давать и брать деньги или вещи взаймы. Иначе вместе с ними вы отдадите другому человеку свое счастье.
3. Нельзя 23 августа мыть пол и пылесосить. Предки верили, что это может принести в жизнь трудности.
Приметы 23 августа
- Если этим утром появились заморозки, то скоро придет зима.
- Если в этот день дождь с громом, то осень будет теплой.
- Если в этот день журавли летят низко, то зима будет теплой.
- Если в этот день вечером появился туман, то скоро погода улучшится.
Что стоит учитывать читателю
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