Почему смертельно опасно вешать магниты на холодильник / Alibaba

Магнитики на холодильник вешают многие люди, особенно любители путешествий. Это очень популярный сувенир и колоритный аксессуар, который может добавить ярких красок в интерьер. Вот только можно ли вешать магниты на боковую или переднюю стенку холодильника? Или такие магнитики опасны для здоровья?

Оказывается, магнитики на холодильнике могут быть не просто опасны, а даже смертельны для жителей дома, пишет sovkusom.ru.

Речь, конечно, не идет об одном или двух магнитиках – но засилье таких "украшений" чревато различными неприятностями для домочадцев.

Чем опасны магниты для здоровья человека

Опасность для здоровья могут представлять магнитики, если в доме живут люди с кардиостимуляторами и водителями ритма сердца. Магнитики провоцируют вокруг себя магнитное поле, которое в свою очередь провоцирует сбои медицинских приборов. Это может стать причиной неритмичного сердцебиения или даже фибрилляции желудочков сердца.

Когда речь идет о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, то рисковать из-за обычного сувенира всё же не стоит.

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Чем опасны магниты для электроники

Магнитики также могут провоцировать сбои в работе ЭЛТ-мониторов, камер телефонов с оптической стабилизацией, а также магнитометров и компасов в телефоне.

Чем опасны магниты для самого холодильника

Сильнее всего магнитики влияют на электронный дисплей холодильника: тот может перестать подсвечиваться или начать показывать данные неправильно.

Чем опасны магниты для жесткого диска компьютера

Это касается уже любителей повесить магнитики на системный блок компьютера. Подобные "украшения" способны спровоцировать ошибки жесткого диска.

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