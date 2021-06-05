УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Почему смертельно опасно вешать магниты на холодильник

5 июня 2021, 05:19

Оказывается, магнитики на холодильнике могут быть не просто опасны, а даже смертельны для жителей дома.

Почему смертельно опасно вешать магниты на холодильник
Почему смертельно опасно вешать магниты на холодильник / Alibaba

Магнитики на холодильник вешают многие люди, особенно любители путешествий. Это очень популярный сувенир и колоритный аксессуар, который может добавить ярких красок в интерьер. Вот только можно ли вешать магниты на боковую или переднюю стенку холодильника? Или такие магнитики опасны для здоровья?

Оказывается, магнитики на холодильнике могут быть не просто опасны, а даже смертельны для жителей дома, пишет sovkusom.ru.

Речь, конечно, не идет об одном или двух магнитиках – но засилье таких "украшений" чревато различными неприятностями для домочадцев.

Чем опасны магниты для здоровья человека

Опасность для здоровья могут представлять магнитики, если в доме живут люди с кардиостимуляторами и водителями ритма сердца. Магнитики провоцируют вокруг себя магнитное поле, которое в свою очередь провоцирует сбои медицинских приборов. Это может стать причиной неритмичного сердцебиения или даже фибрилляции желудочков сердца.

Когда речь идет о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, то рисковать из-за обычного сувенира всё же не стоит.

Читайте такжеМожет ли сон на левом боку быть опасным для сердца: врачи дали ответ

Чем опасны магниты для электроники

Магнитики также могут провоцировать сбои в работе ЭЛТ-мониторов, камер телефонов с оптической стабилизацией, а также магнитометров и компасов в телефоне.

Чем опасны магниты для самого холодильника

Сильнее всего магнитики влияют на электронный дисплей холодильника: тот может перестать подсвечиваться или начать показывать данные неправильно.

Чем опасны магниты для жесткого диска компьютера

Это касается уже любителей повесить магнитики на системный блок компьютера. Подобные "украшения" способны спровоцировать ошибки жесткого диска.

Ранее Главред писал про 5 вещей, которые нельзя хранить в доме. Согласно этим приметам, вы сможете уберечь свой дом от негатива.

приметы холодильник
Сейчас вы просматриваете новость «Почему смертельно опасно вешать магниты на холодильник». Другие приметы на все случаи жизни читайте в разделе «Приметы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Лунный посевной календарь на апрель 2021: когда и чем занятьсяЛунный посевной календарь на апрель 2021: когда и чем заняться Что символизирует 1 Мая и поздравления с ПервомаемЧто символизирует 1 Мая и поздравления с Первомаем Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организмеСемь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила УкраинаКакие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина Может ли сон на левом боку быть опасным для сердца: врачи дали ответМожет ли сон на левом боку быть опасным для сердца: врачи дали ответ

Последние новости

06:02

Праздник Петра и Павла в 2021 году: какого числа, традиции и запреты

05:25

В Украине резко взлетают цены на проезд в транспорте: сколько теперь заплатят пассажиры Видео

05:19

Почему смертельно опасно вешать магниты на холодильник

05:02

Как защитить колени во время приседаний: простые способы Видео

04:30

Кравчук раскрыл детали грядущих переговоров Байдена и Путина об Украине Видео

Реклама
04:30

В Беларуси объяснили, как силовики выбивали из Протасевича "признание" Видео

03:50

Синоптик рассказала, кого на выходных в Украине будет заливать сильнее всего Видео

03:02

Ученые изобрели еще один способ продлить молодость организма

02:06

"Эти вишенки потрогал бы": почти голая Ивлеева снялась топлес и на шпильках

01:36

Гороскоп на завтра 6 июня 2021 всех знаков Зодиака: блестящий успех или крах надежд и травмы Видео

00:51

Угроза наступления на Киев: эксперт РФ раскрыл планы Путина по Украине Видео

00:19

Киев, Львов и далее: в каких городах Украины на выходных можно будет вакцинироваться Видео

00:03

Гороскоп на сегодня 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчет Видео

04 июня, пятница
23:57

В Минздраве рассказали, когда навсегда исчезнут бумажные больничные

23:30

Встреча Байдена и Путина: в Белом доме раскрыли планы США по Украине Видео

23:28

В Киеве неизвестные подстрелили топ-чиновника

22:58

В Минюсте поведали, в каком случае олигарха можно будет кинуть за решетку

22:44

Новый удар по Северному потоку-2: у Путина оценили вероятность провала запуска газопровода Видео

22:30

Сердечный приступ: этот сок с пикантным вкусом может защитить от инфаркта Видео

22:16

Защищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редис Видео

Реклама
22:16

ВОЗ сделала тревожное заявление о вакцинации от коронавируса Видео

22:09

Сколько алкоголь остается в организме и какие риски Видео

21:57

У Зеленского заявили о тайном решении СНБО по интеграции Украины в НАТО Видео

21:24

В Харькове мать беспощадно избила маленького сына "ради воспитания" Видео

21:19

Зеленский призвал решить "судьбу олигархов" в Украине на референдуме Видео

20:34

В Украине появятся новые дорожные знаки: что нужно знать водителю Видео

20:10

Игры серии No More Heroes от безумных японцев получили дату выхода на ПК Видео

20:04

Наколотая ручка: в Житомире врачи истыкали иглой конечность ребенку Видео

20:02

Порошенко "под страхом привода" все-таки явился на допрос в СБУ Видео

19:49

Невозможное явление путинского постсоветского периода мнение

19:48

"Нужна добрая воля Украины": Путин объяснил ситуацию с транзитом газа после запуска СП-2 Видео

19:45

Авторы Ratchet & Clank презентовали ностальгирующий ролик в преддверии выхода новой части Видео

19:25

Путин признался, чего ожидает от встречи с Байденом

19:00

Появились неутешительные новости для фанатов украинского игросериала Metro Видео

18:35

У Зеленского резко призвали Францию и Германию ответить за захват Россией Крыма Видео

18:26

Комбуча и похудение: врач дала ответ Видео

18:19

Стало известно, почему Анна Богдан не призналась в любви Холостяку в финале проекта

17:55

Ученые рассказали, в какое время дня тренироваться, чтобы худеть и не болеть опасной болезнью Видео

17:47

Новая почта запустила обновленный трекинг отправлений: как им пользоваться Фото

17:41

Настя Ивлеева без белья пришла на фестиваль МузТВ 2021

Реклама
17:15

Автор голой фотосессии в Дубае выставил видео с девушками на торги Видео

17:14

Евросоюз объявил полную воздушную блокаду самолетам из Беларуси Видео

17:02

Дети падали в обморок: во Львове попрощались с 12-летней жертвой селфи у водопада Видео

16:35

Представлен Galaxy A22 – самый доступный 5G-смартфон от Samsung

16:34

В Минздраве рассказали, сколько вакцин от COVID-19 пришлось выкинуть

16:25

Пикап раздавил мопед: в Херсоне сбили детей – названа возможная причина ДТП

16:23

Главред Nexta отреагировал на заявления Протасевича в интервью на госТВ Беларуси Видео

16:04

Людмила Барбир в эксклюзивном красном платье удивила красотой на фестивале "Молодость"

16:02

Ребров окончательно ушел из Ференцвароша Видео

15:44

Смартфоны Google "научатся" новому режиму ночной съёмки

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять