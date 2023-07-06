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Помогает привлечь деньги и избавиться неприятностей: что нужно приготовить 8 июля - приметы

Мария Тупик
6 июля 2023, 21:59 обновлено 6 июля, 22:02
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Что нельзя делать 8 июля. Все важные приметы и строгие запреты дня.
приметы
Что нельзя делать 8 июля / pixabay

8 июля церковь почитает память апостола Карпа. В народе праздник называли Карп Карполов.

8 июня необходимо было провести в мире и согласии не только с родственниками, но и близкими людьми.

Наши предки в этот день старались подышать ароматом шиповника, поскольку верили, что это помогает избавиться от большого количества хворей и защититься от недугов.

видео дня

Что можно делать 8 июля

  • У хозяек 8 июля были свои заботы. Под кустарники дикой розы они ставили пустые кувшины и крынки с молоком, чтобы те напитались благоуханием цветов. Такой обряд помогал заполнить все положительной энергией.
  • Верили, что отвар из ягод и лепестков шиповника помогал приблизиться к достижению поставленных целей. Верили, что напиток помогает привлечь достаток.
  • 8 июля с родственниками и близкими людьми в этот день нужно всячески поддерживать добрые отношения, общаться вежливо, не реагировать на провокации. Верили, что тогда будут прекрасные отношения на долгое время.

Что нельзя делать 8 июля

  1. Нельзя 8 июля женщинам ходить к реке или на озеро и мочить ноги в воде.
  2. Нельзя 8 июля планировать пересадку цветов. Они быстро засохнут и увянут.
  3. Нельзя 8 июля лениться. Чем качественнее будет проделана работа, тем счастливее сложится жизнь ее исполнителя. .
  4. Нельзя 8 июля ходить в грязных вещах и находиться в неубранном доме.
  5. Нельзя 8 июля напоминать о долгах. Верили, что можно сильно поссориться с должником и уже никогда не наладить отношения.
  6. Нельзя 8 июля мести пол. В противном случае вы можете вымести из жилища хорошее настроение и счастье.

Приметы 8 июля

  • Если большой урожай щавеля, то к теплому лету.
  • Если лягушки квакают сильно, то дождь почуяли.
  • Если слышен голос кукушки, то к жаре в течение всего лета.

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