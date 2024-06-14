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Пошатнется ваше здоровье и придет несчастье: что нельзя делать 15 июня

Ангелина Подвысоцкая
14 июня 2024, 16:21
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Что можно делать 15 июня. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды.
приметы
Что нельзя делать 15 июня / фото: pixabay

15 июня церковь почитает память святого пророка Амоса. Как сообщает Главред, он родился недалеко от Вифлеема, был пастухом и с детства был приучен к труду. Несмотря на то, что он был бедным, он был начитан и обладал широкими знаниями.

Амос стал первым пророком-писателем. Он выступал против идолопоклонства и социальной несправедливости, призывал к милосердию. Амос призывал к равенству перед Богом. Его писание повлияло на пророков Исайя и Михея. Амоса считают одним из 12-ти "малых пророков" Ветхого Завета.

Что можно делать 15 июня

  • В этот день нужно обратить внимание на приснившийся сон. Считается, что он сбудется в течение 24 дней. Если же этого не произошло, то он не сбудется позже.
  • В этот день нужно благодарить всех даже за незначительное дело. Тогда добро вернется сторицей.
  • В этот день можно совершать большие покупки. Считается, что это принесет много радости.

Что нельзя делать 15 июня

1. Нельзя 15 июня громко смеяться, петь и танцевать. Предки верили, что это приведет к беде.

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2. Нельзя 15 июня планировать свадьбу или помолвку на эту дату. Иначе семейные отношения не будут счастливыми.

3. Нельзя 15 июня жаловаться или сплетничать. Считается, что после этого пошатнется здоровье.

Приметы 15 июня

  • Если в этот день на траве много росы, то лето будет погожим.
  • Если в этот день плохая погода, то осень будет теплой.
  • Если в этот день идет дождь, то будет плохой урожай ржи.
  • Если в этот день громко стрекочут кузнечики, то будет дождь.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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