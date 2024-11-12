Потеряете все благополучие: запреты, которые нельзя нарушать 12 ноября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день синица подлетает к окну
- Кому нужно молиться в этот день
- Что нельзя дарить 12 ноября
12 ноября церковь почитает память святителя Иоанна Милостивого и иконы Божией Матери "Милостивая". Как сообщает Главред, Иоанн родился в благочестивой семье. Он женился, но рано потерял жену и детей. После потери близких он начал вести аскетический образ жизни, много молился и помогал нуждающимся.
Иоанн был избран на патриарший престол в Александрии. Он сосчитал всех нищих и раздам им все, что имел. Каждый день бедным выдавали еду, лечили больных и выкупали пленных. За это он и получил свое прозвище Милостивый.
Что можно делать 12 ноября
- В этот день нужно купить какую-то важную вещь. Считается, что она будет долго служить вам.
- В этот день нужно поработать в саду и огороде, подготавливая участок к зиме.
- В этот день нужно помолиться. У святых просили о крепком здоровье и счастье для детей.
Что нельзя делать 12 ноября
1. Нельзя 12 ноября выносить мусор из дома после заката. Вместе с отходами вы вынесите из дома финансовое благополучие семьи.
2. Нельзя 12 ноября дарить цветы. Считается, что когда они засохнут, то удача отвернется от человека.
3. Нельзя 12 ноября гневаться и желать кому-то зла. Иначе все обернется против вас.
4. Нельзя 12 ноября покупать обувь. Предки верили, что это приведет к проблемам в личной жизни.
Приметы 12 ноября
- Если в этот день еще не похолодало, то весна будет ранней.
- Если в этот день выпал снег, то весна придет поздно.
- Если в этот день идет дождь, то на Новый год будет сыро.
- Если в этот день синичка подлетает к окну, то скоро пойдет снег.
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