Приметы на 10 августа: что нельзя делать в Прохоров день

Приметы на 10 августа / pixabay

Ежегодно 10 августа православные вспоминают двух апостолов - Прохора и Пармена. В народе этот день называют Прохоров. Для него существует много запретов и традиций.

В этот день категорически нельзя менять все в своей жизни. Если вы не хотите испортить ход своей жизни, откажитесь от глобальных изменений. Особенно это касается покупок вещей, недвижимости и серьезных сделок. Их лучше отложить на более позднее время.

На Прохора наши предки традиционно занимались сбором урожая. А вот символом 10 августа является картошка. С сегодняшнего дня разрешалось выкапывать корнеплоды и готовить из них пищу.

В этот день запрещено вести торговлю. Считалось, что она не принесет должной прибыли.

10 августа нужно сорвать несозревший плод груши с дерева и съесть. Считалось, что он даст силы и энергию. А если повесить грушу над кроваткой ребенка, он будет спать спокойной.

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Приметы на 10 августа

Если звезды стали сиять на небосводе ярче, утром будет гроза;

Муравьи строят большие муравейники - к холодной ранней зиме;

Полевые мыши на Прохора снуют по полю? Быть осени сухой и теплой;

Стая птиц вьет гнезда недалеко от вашего дома - не к добру;

В какую сторону идут козы и овцы - оттуда и жди ветра;

Если солнечные лучи 10 августа пронзают облака, готовьтесь к тёплой зиме;

Если нашли много грибов в лесу, ждите много удачи.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как ранее сообщал Главред, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.