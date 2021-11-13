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Приметы на 14 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

13 ноября 2021, 20:04

Нельзя 14 ноября шить, вышивать и заниматься рукоделием.

осень
Что нельзя делать 14 ноября / pixabay

14 ноября церковь почитает память преподобного Космы и Дамиана. Наши предки этот день называли днем Кузьмы и Демьяна.

С 14 ноября уже полностью вступала в свои права зима, и люди готовили свое жилище к холодам.

Незамужние девушки просили преподобных скорее выйти замуж и о счастливой семье.

А вот сны с 13 на 14 ноября считались вещими.

Что нельзя делать 14 ноября

Нельзя 14 ноября выбрасывать курицу и мясо. Можно потерять здоровье и достаток на весь год.

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Нельзя 14 ноября ходить в баню с детьми. Ребенок может сильно заболеть.

Нельзя 14 ноября совершать крупные покупки.

Нельзя 14 ноября шить, вышивать и заниматься рукоделием. Могут начаться проблемы со зрением.

Нельзя стирать 14 ноября и делать генеральную уборку.

Приметы на 14 ноября

Если 14 ноября мороз, то зима наступит еще нескоро.

Если теплый день 14 ноября, то значит зима наступит в декабре.

Если 14 ноября реки покрылись льдом, то мороз продержится до весны.

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