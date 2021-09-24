Приметы на 25 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду

Почему 25 сентября нельзя стричь волосы и ходить в салоны красоты.
Ежегодно 25 сентября церковь отмечает и православные почитают память священномученика Автонома, который в 4 веке служил епископом в Италии.
В этот день стоит быть особо осторожным людям, которые собрались в лес. Считалось, что именно на Артамона змеи активно ползут и готовятся к зиме.
Также, если вы собрались за грибами, стоит знать, что животные роют норы, и отправляются на зимовку.
А вот 25 сентября считалось счастливом днем для любителей охоты. Люди верили, что если в этот день зайца, весь год будет сопутствовать удача в новых начинаниях.
25 сентября есть множество запретов, о которых расскажет Главред.
Что нельзя делать 25 сентября
- Нельзя 25 сентября убивать змею - будете весь год несчастны
- Нельзя трогать, обрывать и рубить рябину 25 сентября
- Посещать салон красоты, делать стрижку и окрашивание волос - можно таким образом потерять удачу на долгое время.
Приметы на 25 сентября
- Ждать холодной и суровой зимы - если 25 сентября льет дождь.
- Много желудей на дубе - будет теплая зима, и лето с хорошим урожаем.
- Деревья активно сбрасывают листья и уже почти голые - зима будет ранней и ударят скоро морозы.
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