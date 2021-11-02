Приметы на 3 ноября: что нельзя делать в Илларионов день и как не попасть в беду

Все важные дела и поездки стоит отложить на другое время.
3 ноября церковь почитает священнослужителя Илариона Великого. С этого дня наши предки ждали морозов и снегопадов.
Все важные дела и поездки откладывались на другое время. 3 ноября важно было следить за погодой и перемещением птиц.
В этот день девушки занимались рукоделием. Вышивали свадебные рушник под ноги. Также девушки ткали и вязали теплые вещи на зиму.
В это время обязательно подкармливали птиц, на большом перекрестке сыпали горсть крошек или зерен. Такой ритуал принесет вам здоровье и удачу.
Раньше люди старались выходить на перекресток 3 ноября. Если положить на дороге ногти или волосы больного человека, то он обязательно выздоровеет.
Что нельзя делать 3 ноября в Илларионов день
Нельзя ничего поднимать с дороги, это может привести к большому несчастью.
Нельзя ругаться, иначе все плохое моментально придет к вам.
Нельзя принимать какие-либо подарки от малознакомых людей, в противном случае есть риск перетянуть все неприятности и проблемы с человека на себя.
Приметы 3 ноября в Илларионов день
Если снег выпал на замерзшую землю, то хлеб в следующем году уродится.
Если солнце светит ярко 3 ноября, то ближайшие дни будут теплыми.
Если 3 ноября дождь пошел, скоро ударит мороз и налетит зима.