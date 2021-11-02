Приметы на 3 ноября: что нельзя делать в Илларионов день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 3 октября / pixabay

3 ноября церковь почитает священнослужителя Илариона Великого. С этого дня наши предки ждали морозов и снегопадов.

Все важные дела и поездки откладывались на другое время. 3 ноября важно было следить за погодой и перемещением птиц.

В этот день девушки занимались рукоделием. Вышивали свадебные рушник под ноги. Также девушки ткали и вязали теплые вещи на зиму.

В это время обязательно подкармливали птиц, на большом перекрестке сыпали горсть крошек или зерен. Такой ритуал принесет вам здоровье и удачу.

Раньше люди старались выходить на перекресток 3 ноября. Если положить на дороге ногти или волосы больного человека, то он обязательно выздоровеет.

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Что нельзя делать 3 ноября в Илларионов день

Нельзя ничего поднимать с дороги, это может привести к большому несчастью.

Нельзя ругаться, иначе все плохое моментально придет к вам.

Нельзя принимать какие-либо подарки от малознакомых людей, в противном случае есть риск перетянуть все неприятности и проблемы с человека на себя.

Приметы 3 ноября в Илларионов день

Если снег выпал на замерзшую землю, то хлеб в следующем году уродится.

Если солнце светит ярко 3 ноября, то ближайшие дни будут теплыми.

Если 3 ноября дождь пошел, скоро ударит мороз и налетит зима.