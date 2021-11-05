Приметы на 6 ноября: что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу и как не попасть в беду

Что нельзя делать 6 ноября / ua.depositphotos.com

6 ноября православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу. Это день поминовения умерших близких родственников.

В этот день люди старались ходить в церковь и помянуть тех, кто дорог. В такой день не стоит отказывать тем, кто нуждается в помощи.

Самая важная традиция в Дмитриевскую субботу 2021 это поминальный обед.

6 ноября нет никаких запретов на домашние дела. Можно убирать, стирать и шить. Даже наоборот, в этот день лучше провести генеральную уборку. Главное - не забывать молиться.

Если вы решили посетить кладбище в Дмитриевскую родительскую субботу, стоит хорошо убрать могилы от грязи и сорняков. Только после этого можно читать молитвы.

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Что нельзя делать 6 ноября в Дмитриевскую родительскую субботу

Нельзя 6 октября плохо говорить об умерших, надо вспоминать только хорошее.

Нельзя приносить в церковь спиртное, мясо и алкоголь.

Нельзя устраивать шумные вечеринки 6 ноября.

Нельзя поминать 6 ноября самоубийц в церкви. За таких умерших следует подавать милостыню.

Приметы на 6 ноября в Дмитриевскую родительскую субботу

Если разбили тарелку 6 ноября, то можно потерять кого-то из родственников в следующем году.

Если разбили зеркало 6 ноября, то жди несчастья.

Если за вами ходит белая и пушистая собака, то ваша жизнь будет счастливой и беззаботной, вы не будете испытывать проблем с деньгами.

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