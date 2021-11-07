Приметы на 8 ноября: что нельзя делать в Дмитриев день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 8 ноября / ua.depositphotos.com

8 ноября церковь почитает память великомученика Дмитрия Солунского. Наши предки называли этот праздник - Дмитриев день.

В этот день хозяйки готовили дома к зиме, вязали теплую одежду. Мужчины старались утеплить дома к предстоящим холодам.

В Дмитриев день старались поминать умерших родственников. Готовили угощения и накрывали поминальный стол. Обязательно нужно оставить на столе воду и полотенце.

Что нельзя делать 8 ноября в день Дмитрия

Нельзя 8 ноября есть первый блинчик, который приготовили хозяйки. Верили, что он предназначен для покойников.

Нельзя много работать 8 ноября, можно навлечь на себя беду.

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Нельзя в Дмитриев день брать кредиты, давать и брать деньги в долг. Вас могут обмануть и весь год будут финансовые проблемы.

Нельзя 8 ноября стирать и гладить белье.

Приметы на 8 ноября в Дмитриев день

Если 8 ноября солнце и тепло, то и зима будет теплой.

Если выпал снег 8 ноября и ударил мороз, то весна будет холодной.

Если 8 ноября в дом зайдет состоятельный человек, весь год будет прибыльным.

О чем молятся Дмитрию Солунскому

Настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел рассказал Главреду, что Дмитрий Солунский в первую очередь – это храбрый воин.

Святому мученику молятся об исцелении, облегчении тягот военной службы и о мужестве перед серьезными трудностями.

Поэтому в первую очередь ему молятся военнослужащие, все мы – о защите нашего Отечества, в особенности от всяких катаклизмов.

"Все святые имеют особую благодать целительства. Но Дмитрий Солунский – в первую очередь воин, и на святой Руси он очень почитался. Ему посвящено много храмов и монастырей, многие люди названы его именем. Он скорый помощник во всех бедах. Но в первую очередь – помощник в небесной защите земного Отечества", – подчеркнул Владыка Павел.

Он также добавил, что неважно, в какой форме писать имя Дмитрий (Дмитрий или по-старославянски Димитрий) в церковных записках.

"Это уже произношение. Сегодня уже, по большому счету, и не знаешь, как писать, потому что меняется все. На гробнице самого святого написано: "Димитрий Солунский". В записке можно писать и "Дмитрий" Сейчас в записках что только не пишут: уже и грузинские имена подают, и "Фавор", и "Иерусалима". Но тут главное, чтобы человек жил благочестиво – а Господь уж определит его имя", – с улыбкой заверил митрополит Павел.

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