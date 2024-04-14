Произойдет настоящее чудо: что нужно сделать 15 апреля - приметы

Что нельзя делать 15 апреля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от потери супружеского счастья.

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Что нельзя делать 15 апреля / фото: pixabay

15 апреля церковь почитает память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Они жили во времена, когда проповедовал апостол Павел. Аристраг был учеником Павла, а позже стал епископом Анамеи. Пуд вел благочестивую жизнь и был римским сенатором. Он даже превратил свой дом в храм.

Трофим много путешествовал вместе с апостолом Павлом, проповедуя Слово Божие. В те времена правил император Нерон. Он приказал убить всех троих за их веру в Иисуса Христа.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 15 апреля.

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Что можно делать 15 апреля

В этот день нужно осмотреть пчелиные ульи. Пчеловодам стоит проверить, как насекомые чувствуют себя после долгой зимы.

В этот день нужно обратить внимание на сон, который вам приснился. Считается, что он будет вещим. Если во сне увидели младенца, то произойдет чудо, а если звонят звоны, то будет пожар.

Что нельзя делать 15 апреля

1. Нельзя 15 апреля срывать ветки рябины. Если нарушить запрет, то может появиться зубная боль.

2. Нельзя 15 апреля трясти подушки. Предки верили, что так вы "вытряхните" все супружеское счастье.

3. Нельзя 15 апреля делиться сокровенными мыслями даже с самыми близкими людьми. Иначе это может обернуться против вас.

Приметы 15 апреля

Если в этот день играют грачи, то в ближайшие дни будет тепло и ясно.

Если днем небо ясное, а ночью все небо в тучах, то будут осадки.

Если этой ночью похолодало, то днем будет ясно.

Если в этот день красное солнце, то будет дождь и ветер.

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