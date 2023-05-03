Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делать

Что нельзя делать 5 мая. Приметы и строгие запреты 5 мая, которые приводят к несчастью.

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Что нельзя делать 5 мая / pixabay

5 мая церковь почитает память святого Федора. В народе день называют Лука или Луков день.

К этому дню подходили к концу практически все припасы. Ранее верили, что лук наполняет организм энергией, придает человеку храбрости и сил. Поэтому нередко его добавляли в блюда воином.

Верили, что запах лука может отогнать недуги и защищает от них. Во время эпидемии в каждом доме вывешивали тугие связки лука. Растение богато минеральными солями кальция, калия, фосфора и магния.

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5 мая было принято сажать лук. Относились к посадке серьезно и высаживали всегда в больших количествах, чтобы хватило на всю зиму.

Что нельзя делать 5 мая

Нельзя 5 мая ходить в лес одному. Верили, что нечистая сила может унести с собой. Нельзя допускать, чтобы в доме был беспорядок, вещи лежали не на своих местах. Верили, что ждать несчастья и проблем в семейной жизни. Нельзя 5 мая находиться целый день в одиночестве. Нельзя 5 мая плакать. Верили, что еще больше несчастья можно привлечь.

Приметы на 5 мая

Если убывающая луна, то с севом можно не спешить, потому что до поздней осени морозов не будет.

Если кукушка закуковала, то больше морозов не будет.

Если гроза, то к хорошему урожаю.

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