Самый строгий день в году: приметы 9 июня и что нельзя делать

Что нельзя делать 9 июня и как привлечь удачу. Важные приметы этого дня.
9 июня церковь почитает память святой мученицы Феодоры. Она пострадала в городе Александрии за веру во времена гонений на христиан.
В народе Федору прозвали "колючей на язык". Принято было в этот день меньше разговаривать, а больше выполнять работы.
Трудились в огороде, убирали в доме, начинали делать заготовки на зиму из ягод клубники.
9 июня было очень много запретов, которые старались не нарушать женщины.
Что нельзя делать 9 июня
- Нельзя 9 июня женщинам и девушкам сплетничать и болтать друг с другом, чтобы не накликать беду.
- Нельзя 9 июня ссориться и выносить мусор из избы.
- Нельзя 9 июня допивать напитки за детьми.
- Нельзя 9 июня заниматься изготовлением оберегов. Считалось, что сделанные в этот день талисманы наоборот приносят только неудачу.
Приметы на 9 июня
- Если в этот день ненастная погода, то такой будет и осень.
- Если часто и громко кричат вороны, то к дождю.
- Если червяки выползли из земли, то стоит ждать грозу.
- Если божья коровка, посаженная на ладонь, не улетает, значит скоро будет ненастье.
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