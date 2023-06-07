Самый строгий день в году: приметы 9 июня и что нельзя делать

Что нельзя делать 9 июня и как привлечь удачу. Важные приметы этого дня.

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Что нельзя делать 9 июня / pixabay

9 июня церковь почитает память святой мученицы Феодоры. Она пострадала в городе Александрии за веру во времена гонений на христиан.

В народе Федору прозвали "колючей на язык". Принято было в этот день меньше разговаривать, а больше выполнять работы.

Трудились в огороде, убирали в доме, начинали делать заготовки на зиму из ягод клубники.

9 июня было очень много запретов, которые старались не нарушать женщины.

Что нельзя делать 9 июня

Нельзя 9 июня женщинам и девушкам сплетничать и болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Нельзя 9 июня ссориться и выносить мусор из избы. Нельзя 9 июня допивать напитки за детьми. Нельзя 9 июня заниматься изготовлением оберегов. Считалось, что сделанные в этот день талисманы наоборот приносят только неудачу.

Приметы на 9 июня

Если в этот день ненастная погода, то такой будет и осень.

Если часто и громко кричат вороны, то к дождю.

Если червяки выползли из земли, то стоит ждать грозу.

Если божья коровка, посаженная на ладонь, не улетает, значит скоро будет ненастье.

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