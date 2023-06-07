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Самый строгий день в году: приметы 9 июня и что нельзя делать

Мария Тупик
7 июня 2023, 23:37 обновлено 7 июня, 23:40
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Что нельзя делать 9 июня и как привлечь удачу. Важные приметы этого дня.
лето, приметы
Что нельзя делать 9 июня / pixabay

9 июня церковь почитает память святой мученицы Феодоры. Она пострадала в городе Александрии за веру во времена гонений на христиан.

В народе Федору прозвали "колючей на язык". Принято было в этот день меньше разговаривать, а больше выполнять работы.

Трудились в огороде, убирали в доме, начинали делать заготовки на зиму из ягод клубники.

9 июня было очень много запретов, которые старались не нарушать женщины.

Что нельзя делать 9 июня

  1. Нельзя 9 июня женщинам и девушкам сплетничать и болтать друг с другом, чтобы не накликать беду.
  2. Нельзя 9 июня ссориться и выносить мусор из избы.
  3. Нельзя 9 июня допивать напитки за детьми.
  4. Нельзя 9 июня заниматься изготовлением оберегов. Считалось, что сделанные в этот день талисманы наоборот приносят только неудачу.

Приметы на 9 июня

  • Если в этот день ненастная погода, то такой будет и осень.
  • Если часто и громко кричат вороны, то к дождю.
  • Если червяки выползли из земли, то стоит ждать грозу.
  • Если божья коровка, посаженная на ладонь, не улетает, значит скоро будет ненастье.

Смотрите видео о том, что ждать каждому в июне 2023 - гороскоп от Влада Росса:

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