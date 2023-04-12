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Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года - приметы 14 апреля

Мария Тупик
12 апреля 2023, 22:31 обновлено 12 апреля, 23:04
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Что нельзя делать в Страстную пятницу 14 апреля. Приметы и строгие запреты Великой пятницы перед Пасхой.
весна, приметы, Страстная пятница
Что нельзя делать в Страстную пятницу приметы / коллаж Главред, фото УНИАН

Страстная пятницу 2023 года отмечается 14 апреля. Страстная пятница - это день скорби и тихой печали всех верующих.

В этот день принято вечером идти в церковь на службу. После службы прихожане не гасят зажженные свечи. Страстные свечи нужно принести домой и поставить возле иконы.

Что можно делать 14 апреля в Страстную пятницу 2023

  • Страстная пятница приходится на последнюю неделю Великого поста. В этот день принято соблюдать особо строгий пост. По церковному уставу разрешается только есть хлеб и пить воду.
  • В Великую пятницу верующим полагается посетить богослужение, посвященное страстям Христовым и мученической смерти Иисуса.

Что нельзя делать в Страстную пятницу 14 апреля

  1. Нельзя в Страстную пятницу убирать, стирать, наводить порядки.
  2. Нельзя в Страстную пятницу сажать растения. Верили, что это большой грех. Если в пятницу высадить дерево, оно непременно погибнет.
  3. Нельзя в Страстную пятницу нарушать Великий пост.
  4. Нельзя в Страстную пятницу 14 апреля праздновать и употреблять алкоголь. Лучше этот день провести дома, наедине с собой и своей семьей.

Приметы на Страстную неделю 14 апреля

  • Если ночь на пятницу звездная, а утром ясный рассвет, то к хорошему урожаю пшеницы.
  • Если испечь в Страстную пятницу хлеб, то он считается лечебным.
  • Если в Страстную пятницу идет дождь, то в мае будет достаточно осадков.

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