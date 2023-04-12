Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года - приметы 14 апреля

Что нельзя делать в Страстную пятницу 14 апреля. Приметы и строгие запреты Великой пятницы перед Пасхой.
Страстная пятницу 2023 года отмечается 14 апреля. Страстная пятница - это день скорби и тихой печали всех верующих.
В этот день принято вечером идти в церковь на службу. После службы прихожане не гасят зажженные свечи. Страстные свечи нужно принести домой и поставить возле иконы.
Что можно делать 14 апреля в Страстную пятницу 2023
- Страстная пятница приходится на последнюю неделю Великого поста. В этот день принято соблюдать особо строгий пост. По церковному уставу разрешается только есть хлеб и пить воду.
- В Великую пятницу верующим полагается посетить богослужение, посвященное страстям Христовым и мученической смерти Иисуса.
Что нельзя делать в Страстную пятницу 14 апреля
- Нельзя в Страстную пятницу убирать, стирать, наводить порядки.
- Нельзя в Страстную пятницу сажать растения. Верили, что это большой грех. Если в пятницу высадить дерево, оно непременно погибнет.
- Нельзя в Страстную пятницу нарушать Великий пост.
- Нельзя в Страстную пятницу 14 апреля праздновать и употреблять алкоголь. Лучше этот день провести дома, наедине с собой и своей семьей.
Приметы на Страстную неделю 14 апреля
- Если ночь на пятницу звездная, а утром ясный рассвет, то к хорошему урожаю пшеницы.
- Если испечь в Страстную пятницу хлеб, то он считается лечебным.
- Если в Страстную пятницу идет дождь, то в мае будет достаточно осадков.
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