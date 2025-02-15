В семью придет благополучие: что нужно сделать 16 февраля, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день трещит лес
- Когда нельзя выходить из дома в этот день
- Что нужно зажечь в доме 16 февраля
16 февраля церковь почитает память святых начала IV века Памфила, пресвитера и 11 мучеников. Как сообщает Главред, Памфил был одним из самых больших богословов. Он был пресвитером в Кесарии Палестинской.
Он получил хорошее образование, изучал христианскую литературу и собирал христианские письменные памятки. Он смог собрать библиотеку из 30 тысяч томов.
Памфил организовал при церкви богословскую школу и обратил в христианство многих язычников. Ему помогали Валент и Павел. Позже их арестовали и бросили в темницу. В итоге их казнили вместе с другими мучениками.
Что можно делать 16 февраля
- В этот день нужно заняться обучением или чтением. Также стоит прислушиваться к мудрости старших людей.
- В этот день нужно зажечь свечи, окропить святой водой и помолиться за благополучие семьи.
Что нельзя делать 16 февраля
1. Нельзя 16 февраля ругаться. Считается, что тогда конфликты приведут к длительной вражде.
2. Нельзя 16 февраля выходить из дома после заката без надобности. Предки верили, что нечистая сила может сбить человека с дороги.
3. Нельзя 16 февраля начинать новые дела. День считается неблагоприятным для подобного.
Приметы 16 февраля
- Если в этот день мороз, то зима еще долго продержится.
- Если в этот день слишком тепло, то скоро придет похолодание.
- Если в этот день трещит лес, то скоро придет мороз.
- Если в этот день туман или снег, то год будет неурожайным.
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