В семью придет благополучие: что нужно сделать 16 февраля, приметы

Что нельзя делать 16 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 16 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день трещит лес

Когда нельзя выходить из дома в этот день

Что нужно зажечь в доме 16 февраля

16 февраля церковь почитает память святых начала IV века Памфила, пресвитера и 11 мучеников. Как сообщает Главред, Памфил был одним из самых больших богословов. Он был пресвитером в Кесарии Палестинской.

Он получил хорошее образование, изучал христианскую литературу и собирал христианские письменные памятки. Он смог собрать библиотеку из 30 тысяч томов.

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Памфил организовал при церкви богословскую школу и обратил в христианство многих язычников. Ему помогали Валент и Павел. Позже их арестовали и бросили в темницу. В итоге их казнили вместе с другими мучениками.

Что можно делать 16 февраля

В этот день нужно заняться обучением или чтением. Также стоит прислушиваться к мудрости старших людей.

В этот день нужно зажечь свечи, окропить святой водой и помолиться за благополучие семьи.

Что нельзя делать 16 февраля

1. Нельзя 16 февраля ругаться. Считается, что тогда конфликты приведут к длительной вражде.

2. Нельзя 16 февраля выходить из дома после заката без надобности. Предки верили, что нечистая сила может сбить человека с дороги.

3. Нельзя 16 февраля начинать новые дела. День считается неблагоприятным для подобного.

Приметы 16 февраля

Если в этот день мороз, то зима еще долго продержится.

Если в этот день слишком тепло, то скоро придет похолодание.

Если в этот день трещит лес, то скоро придет мороз.

Если в этот день туман или снег, то год будет неурожайным.

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