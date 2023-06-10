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Зачем 11 июня соль ногами топтали в доме: приметы и самые строгие запреты дня

Мария Тупик
10 июня 2023, 11:12 обновлено 10 июня, 11:12
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Что нельзя делать 11 июня. Все важные приметы и строгие запреты дня.
лето, приметы
Что нельзя делать 11 июня / pixabay

11 июня церковь почитает память мученицы Феодосии. В этот день верили, что рожь колосится, выметывает колос.

По её цвету гадали о цене хлеба: если рожь снизу начинает цвести, то цена будет низкая, если с середины – средняя, если сверху – высокая.

На Феодосию начинали высаживать бобы и сеять гречиху. За это святую покровительницу дня ещё в народе прозвали "гречушницей". Ещё в этот день повсеместно скотину для плодовитости прикармливали печным хлебом.

Раньше говорили, что этот день считался самым несчастным днем в году.

Что можно делать 11 июня

  • Этот день следует провести весело, тогда и в дальнейшем будут хорошие события и позитивное настроение.
  • На Федосью позволяется сходить на рыбалку.
  • Нечаянно высыпавшуюся на пол соль надо потоптать ногами, затем собрать и унести подальше от дома. Верили, что это убережет от неприятностей.

Чего нельзя делать 11 июня

  1. Нельзя 11 июня делать предложения руки и сердца, а также свататься и играть свадьбы. Связан этот запрет с тем, что, согласно примете, 11 июня считается неудачной датой для создания брачного союза.
  2. Нельзя 11 июня отправляться в длительные поездки. Верили, что они будут неудачными.
  3. Нельзя 11 июня кататься на качелях, прыгать и бегать по земле, поскольку это может ей навредить. Святая Феодосия обязательно накажет обидчика, наславши на него лихоманку.
  4. Нельзя 11 июня начинать новые дела. Если не прислушаться к примете, возникнут сложности финансового характера.
  5. Нельзя 11 июня грустить и плакать. Если день провести весело и на позитиве, то и впереди будут ждать только положительные события и эмоции.
  6. Нельзя 11 июня ссориться. Сегодня есть вероятность навсегда разорвать отношения с людьми.

Приметы на 11 июня

  • Если много ржи появилось, то и грибов будет много.
  • Если день жаркий, то боровиков в лесу не найти.
  • Если туман утром по воде стелется, то к ясному солнечному дню.
  • Если ветер весь день дует в одном направлении и к ночи усиливается, то к дождливой погоде.

Смотрите видео о том, что ждать каждому в июне 2023 - гороскоп от Влада Росса:

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