Зачем 11 июня соль ногами топтали в доме: приметы и самые строгие запреты дня

Что нельзя делать 11 июня. Все важные приметы и строгие запреты дня.

https://glavred.info/primety/zachem-11-iyunya-sol-nogami-toptali-v-dome-primety-i-samye-strogie-zaprety-dnya-10476949.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 11 июня / pixabay

11 июня церковь почитает память мученицы Феодосии. В этот день верили, что рожь колосится, выметывает колос.

По её цвету гадали о цене хлеба: если рожь снизу начинает цвести, то цена будет низкая, если с середины – средняя, если сверху – высокая.

На Феодосию начинали высаживать бобы и сеять гречиху. За это святую покровительницу дня ещё в народе прозвали "гречушницей". Ещё в этот день повсеместно скотину для плодовитости прикармливали печным хлебом.

Раньше говорили, что этот день считался самым несчастным днем в году.

Что можно делать 11 июня

Этот день следует провести весело, тогда и в дальнейшем будут хорошие события и позитивное настроение.

На Федосью позволяется сходить на рыбалку.

Нечаянно высыпавшуюся на пол соль надо потоптать ногами, затем собрать и унести подальше от дома. Верили, что это убережет от неприятностей.

Чего нельзя делать 11 июня

Нельзя 11 июня делать предложения руки и сердца, а также свататься и играть свадьбы. Связан этот запрет с тем, что, согласно примете, 11 июня считается неудачной датой для создания брачного союза. Нельзя 11 июня отправляться в длительные поездки. Верили, что они будут неудачными. Нельзя 11 июня кататься на качелях, прыгать и бегать по земле, поскольку это может ей навредить. Святая Феодосия обязательно накажет обидчика, наславши на него лихоманку. Нельзя 11 июня начинать новые дела. Если не прислушаться к примете, возникнут сложности финансового характера. Нельзя 11 июня грустить и плакать. Если день провести весело и на позитиве, то и впереди будут ждать только положительные события и эмоции. Нельзя 11 июня ссориться. Сегодня есть вероятность навсегда разорвать отношения с людьми.

Приметы на 11 июня

Если много ржи появилось, то и грибов будет много.

Если день жаркий, то боровиков в лесу не найти.

Если туман утром по воде стелется, то к ясному солнечному дню.

Если ветер весь день дует в одном направлении и к ночи усиливается, то к дождливой погоде.

Смотрите видео о том, что ждать каждому в июне 2023 - гороскоп от Влада Росса:

Читайте также: