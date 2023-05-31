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Зачем 2 июня пересчитывать все деньги в доме: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
31 мая 2023, 23:31 обновлено 31 мая, 23:34
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Что нельзя делать 2 июня. Все важные приметы и строгие запреты 2 июня, которые никогда не нарушали.
приметы, лето
Что нельзя делать 2 июня / pixabay

2 июня церковь почитает память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. В этот день, по народной примете, нужно было высаживать огурцы. Делалось это, по возможности, тайно.

Скрывали этот процесс не только от соседей, но даже от домочадцев, которые не принимали участие в садово-огородных работах. Особенно таились при посадке первой гряды. Первый появившийся огурец не употребляли в пищу, а закапывали на огороде, чтобы урожай был хорошим. Считали, что если кто-то недоброжелательным взглядом подсмотрит посадку огурцов, то будет много желтых и высохших раньше времени стеблей.

Обязательно 2 июня пересчитывали все деньги в доме. Верили, что так можно было привлечь финансовый достаток.

Что нельзя делать 2 июня

  1. Нельзя 2 июня ссориться с кем-либо. Можно привлечь неприятности на долгое время.
  2. Нельзя 2 июня рассказывать сон, увиденный накануне.
  3. Нельзя 2 июня одалживать деньги. Верили, что можно остаться самим в долгах.

Приметы на 2 июня

  • Если много шишек на елях, то к хорошему урожаю огурцов.
  • Если лягушки активно квакают в этот день, то будет много огурцов.
  • Если пчелы сердито жалят, то к дождю.
  • Если 2 июня дождь, то 3 декабря снег будет.

Смотрите видео о том, что ждать каждому в июне 2023 - гороскоп от Влада Росса:

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