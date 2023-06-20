Зачем 22 июня разбрасывали деньги на земле: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 22 июня. Все важные приметы и строгие запреты этого дня.
22 июня церковь почитает память святителя Кирилла. В народном календаре отмечали праздник Кирилл-Солнцеворот.
Раньше верили, что именно в этот день Солнце отдает всю свою силу земле. А та – набирается сил для созревания урожая.
На Кирилла начинали собирать первую землянику. На ней готовили отвары, а девушки активно использовали ягоду для процедур красоты.
Что нельзя делать 22 июня
- Нельзя 22 июня употреблять жирное мясо. Лучше отдавать предпочтение овощам и крупам. Считалось, что это добавит здоровья.
- Нельзя 22 июня поднимать деньги с земли. Верили, то это сулит вам безденежье в будущем. Разбрасывали деньги на земле те, кто хотел избавиться от проблем.
- Нельзя 22 июня ругаться, лгать, а также распускать сплетни. Верили, что тем, кто нарушит запрет, грозят серьезные неприятности в жизни.
- Нельзя 22 июня жаловаться на свою жизнь. В противном случае и имеющиеся проблемы не решатся, и новые появятся.
- Нельзя 22 июня надевать черную одежду. Верили, что можно попасть в беду.
Приметы 22 июня
- Если много ягод на Кирилла, то предстоящая зима будет суровой.
- Если хорошая погода, то будут дожди в ближайшем будущем.
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