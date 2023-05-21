Почему 22 мая в доме не убирали пауков: приметы и 7 строгих запретов в большой праздник

Что нельзя делать 22 мая. Приметы на Николая Чудотворца и все важные запреты дня.
22 мая церковь почитает память Николая Чудотворца. В народном календаре праздник, посвященный одному из самых любимых и самых почитаемых святых, называют Никола Вешний.
Святитель Николай, которого называют Николаем Угодником, а также Николаем Чудотворцем, считается одним из самых почитаемых святых.
В честь Николая Чудотворца учреждено несколько праздников в году. Два основных отмечают весной 22 мая и зимой 19 декабря.
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Что можно делать 22 мая на Николая Чудотворца
- 22 мая верующие люди ходят в церковь. Зажигают свечи у иконы Николая Чудотворца. принято было в этот день вспоминать о своих благих делах и просить святого здоровья.
- Николаю Угоднику в православный праздник молятся об исцелении, покровительстве в дороге, особенно в морских путешествиях. Считается, что святой спасает от бедности, защищает от преследователей и несправедливости.
- Верили, чтобы год сложился удачным для семьи, на Николу Вешнего положено трудиться. Можно убирать в доме, готовить, делать ремонт и работать в огороде.
Что нельзя делать 22 мая на Николая Чудотворца
- Нельзя 22 мая бездельничать и много говорить.
- Нельзя 22 мая обижать детей, пожилых людей – всех, кто считается более слабым и незащищенным. Верили, что Наказанием могут стать болезни.
- Нельзя 22 мая убивать пауков, обижать животных. Верили, что денег не будет.
- Нельзя 22 мая выбрасывать мусор после заката солнца. Вместе с ним из дома может уйти финансовое благополучие.
- Нельзя 22 мая стричь ногти и обрезать волосы.
- Нельзя 22 мая брать деньги в долг. Верили, что отдать их будет сложно.
- Нельзя 22 мая закрывать окна плотными шторами. Наши предки считали, что Николай Чудотворец в православный праздник может заглянуть в окно, чтобы понять, нужна ли его помощь. 22 мая полагается пустить в дом как можно больше света, чтобы наполнить его счастьем и покоем.
Приметы на 22 мая
- Если Николу Вешнего идет дождь, то к хорошему урожаю.
- Если ночью 22 мая будет слышен гром, то следом за ним придет отличная погода.
- Если 22 мая зацветала рябина, это означало, что осень будет короткой.
- Если в Николин день громко квакали лягушки, то в этом году будет много овса.
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