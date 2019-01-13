Как варить глинтвейн: оптимальные рецепты глинтвейна

Главред собрал оптимальные рецепты глинтвейна / Скриншот видео с youtube.com

Алкогольный коктейль глинтвейн в Украине в последние несколько лет становится все более популярным, и без него уже сложно представить новогодние или рождественские ярмарки. Также все чаще именно глинтвейн предпочитают пить зимними вечерами в заведениях и дома.

Уже на носу еще один зимний праздник — Старый Новый год (Щедрый вечер, отмечается в ночь на 14 января) и Главред решил посоветовать, как приготовить глинтвейн, и собрал оптимальные рецепты глинтвейна.

Для того, чтобы сварить глинтвейн, нужно знать несколько секретов приготовления этого алкогольного коктейля.

Как варить глинтвейн, секреты приготовления:

Вино, на основе которого вы хотите приготовить глинтвейн, нельзя кипятить. Кастрюлю с вином нужно снимать с огня, когда начтет появляться пар и пузырьки;

Для приготовления глинтвейна идеально подходят красные столовые, сухие, сладкие и полусладкие недорогие вина;

Не стоит варить глинтвейн на крепком вине — при нагревании крепкого вина появляется запах спирта, перебивающий аромат приправ;

В глинтвейн на белом вине нужно добавлять больше сахара, чем в коктейль, приготовленный на красном вине, поскольку у белых вин высокая кислотность;

Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецептыВ магазинах продаются готовые наборы специй для глинтвейна, но специи для глинтвейна можно подобрать и самостоятельно.

В глинтвейн можно добавить гвоздику, корицу, мускатный орех, разные виды перца, анис, бадьян, имбирь, шафран, кардамон, кориандр, а также мелису, мяту и лавровый лист.

Как готовить глинтвейн: оптимальные рецепты

Классический глинтвейн, рецепт

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы воплотить в жизнь рецепт классического глинтвейна: 750 миллилитров красного вина, 100 миллилитров холодной воды, 1 столовая ложка сахара, щепотка тертого мускатного ореха, 1 чайная ложка молотого имбиря, 5 бутонов гвоздики и 1 палочка корицы.

Как делать глинтвейн

Специи высыпьте в кастрюлю и залейте холодной водой. Жидкость с приправами доведите до кипения. После того, как вода закипит — снимите кастрюлю с огня и дайте жидкость настояться около 10 минут. Потом процедите отвар.

После этого влейте в отвар вино и всыпьте сахар и основа отправьте кастрюлю на огонь (должен быть медленным). Когда жидкость почти закипит, кастрюлю нужно снять с огня, накрыть крышкой и оставить настаиваться около 10 минут.

Глинтвейн на кагоре с ликером и коньяком (крепкий глинтвейн)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить глинтвейн: полтора литра кагора, четверть лимона, палочка корицы и ликер, коньяк, сахар, гвоздика — по вкусу.

Как варить глинтвейн

Вино вылейте в кастрюлю, добавьте сахар и нагрейте жидкость. Лимон нарежьте слайсами и отправьте в кастрюлю. Потом всыпьте в жидкость пряности, влейте ликер и коньяк и все нагревайте, пока не появятся первые признаки кипения. Крепкий глинтвейн отправьте настаиваться около 15 минут, процедите, а потом опять подогрейте.

Глинтвейн на белом вине, рецепт

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить глинтвейн на белом вине: 750 миллилитров белого сухого вина, 2 бутона гвоздики, палочка корицы, 2 дольки лимона, сушеная шкурка одного мандарина, 3-4 столовые ложки сахара, а также мед — по вкусу.

Как варить глинтвейн

Вино вылейте в кастрюлю, положите в жидкость пряности, а также шкурку мандарина, сахар и лимон. Нагрейте жидкость до того момента, пока не появятся первые признаки ее закипания. Потом снимите кастрюлю с огня и дайте жидкости настояться около 5 минут. Процедите глинтвейн и перед подачей положите в него мед.