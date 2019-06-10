Кабачковый торт с фаршем, с крабовыми палочками и с плавленым сыром: обалденные рецепты

Кабачковый торт с фаршем несложно готовить / Скриншот видео с youtube.com

Кабачковый торт можно приготовить не только с овощными начинками, но и с мясными, рыбными или сырными.

Главред решил разобраться, как готовить торт кабачковый с фаршем, крабовыми палочками и плавленым сыром, и собрал обалденные рецепты.

Рецепт: кабачковый торт с фаршем

Ингредиенты:

600 г кабачков;

500 г куриного фарша;

250 г муки;

150 мл молока;

3-4 столовые ложки сметаны;

3 яйца;

100 г твердого сыра;

2 столовые ложки растительного масла;

3 моркови;

3 луковицы;

1 чайная ложка куркумы;

Смесь перцев, соль — по вкусу;

Укроп.

Кабачковый торт рецепт с фото — пошагово

Натрите кабачки на мелкой терке, вбейте яйца, всыпьте куркуму, перец, соль и все перемешайте.

Кабачковый торт с курицей несложно готовить / Скриншот видео с youtube.com

Просейте в смесь муку, снова все перемешайте и понемногу вливайте молоко и все перемешивайте. После этого добавьте растительное масло и оставьте тесто на 15 минут, чтобы компоненты хорошо соединились.

Кабачковый торт с фаршем несложно готовить / Скриншот видео с youtube.com

Кабачковый торт с курицей несложно готовить / Скриншот видео с youtube.com

Потом приготовьте начинку для торта. Нарежьте лук кубиком, а морковь натрите на крупной терке. Потом лук и морковь немного обжарьте на сковороде на растительном масле — сначала жарьте лук, а потом добавьте морковь. Доведите овощи до полуготовности. Читайте такжеФаршированные кабачки: вкусные и простые рецепты

Кабачковый торт с фаршем несложно готовить / Скриншот видео с youtube.com

Мелко нарежьте укроп и положите в фарш. Присолите фарш и зелень, добавьте перец и все перемешайте.

Кабачковый торт с курицей несложно готовить / Скриншот видео с youtube.com

Как приготовить кабачковый торт с курицей

Разогрейте сковороду, налейте немного растительного масла и сжарьте из теста блины. Блины нужно жарить до золотистой корочки с обеих сторон.

Кабачковый торт с фаршем несложно готовить / Скриншот видео с youtube.com

Как сделать кабачковый торт с фаршем

Слегка смажьте тарелку, в которой будете формировать торт, растительными маслом. Положите блин, размажьте по нему фарш, потом положите поджаренные овощи и накройте начинку другим блином. Таким образом соберите весь торт кабачковый.

Кабачковый торт с курицей несложно готовить / Скриншот видео с youtube.com

Кабачковый торт с фаршем несложно готовить / Скриншот видео с youtube.com

Сформированный торт укутайте фольгой и поставьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов. Кабачковый торт в духовке первые 25 минут нужно выпекать под фольгой.

Натрите твердый сыр на мелкой терке и смешайте со сметаной. Потом снимите фольгу, смажьте блюдо сверху сметаной с сыром и доведите кабачковый торт с курицей до готовности — выпекайте еще около 20 минут.

Кабачковый торт с курицей несложно готовить / Скриншот видео с youtube.com

Кабачковый торт с фаршем несложно готовить / Скриншот видео с youtube.com

Кабачковый торт с курицей несложно готовить / Скриншот видео с youtube.com

Кабачковый торт, рецепт с крабовыми палочками

Ингредиенты:

1 кг кабачков;

150 г майонеза;

150 г сметаны;

150 г крабовых палочек;

3 яйца;

3 зубчика чеснока;

100 г сыра;

7 столовых ложек муки;

Соль — по вкусу;

Растительное масло.

Кабачковый торт рецепт с фото — пошагово

Натрите кабачки на мелкой терке и отбросьте на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость.

Кабачковый торт с крабовыми палочками недолго готовить / Скриншот видео с youtube.com

Вбейте в массу яйца, соль и все перемешайте. Потом добавьте муку и снова все перемешайте. Тесто не должно быть очень жидким.

Кабачковый торт с крабовыми палочками недолго готовить / Скриншот видео с youtube.com

Приготовьте начинку для торта. Крабовые палочки и твердый сыр потрите на мелкой терке, пропустите чеснок через чеснокодавку, добавьте майонез, сметану и все тщательно перемешайте.Читайте такжеБлюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецепты

Кабачковый торт с крабовыми палочками недолго готовить / Скриншот видео с youtube.com

Кабачковый торт с крабовыми палочками недолго готовить / Скриншот видео с youtube.com

Как приготовить кабачковый торт с крабовыми палочками

Разогрейте сковороду, налейте немного растительного масла и жарьте коржи — толщина коржей должна быть около 1 см.

Кабачковый торт с крабовыми палочками недолго готовить / Скриншот видео с youtube.com

Кабачковый торт с крабовыми палочками недолго готовить / Скриншот видео с youtube.com

Как сделать кабачковый торт с крабовыми палочками

Намажьте коржи начинкой и сформируйте торт кабачковый. Распределите начинку так, чтобы ее хватило для смазывания верха торта и его боков.

Кабачковый торт с крабовыми палочками недолго готовить / Скриншот видео с youtube.com

Кабачковый торт с крабовыми палочками недолго готовить / Скриншот видео с youtube.com

Сформированный кабачковый торт с крабовыми палочками отправьте в холодильник на 2 часа, чтобы он пропитался.

Кабачковый торт с крабовыми палочками недолго готовить / Скриншот видео с youtube.com

Также можно приготовить кабачковый торт с плавленым сыром. Узнать пошаговый рецепт приготовления торта можно, посмотрев видео.

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