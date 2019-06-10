Кабачковый торт с фаршем, с крабовыми палочками и с плавленым сыром: обалденные рецепты

Торт кабачковый можно приготовить из доступных ингредиентов.
Кабачковый торт можно приготовить не только с овощными начинками, но и с мясными, рыбными или сырными.
Главред решил разобраться, как готовить торт кабачковый с фаршем, крабовыми палочками и плавленым сыром, и собрал обалденные рецепты.
Рецепт: кабачковый торт с фаршем
Ингредиенты:
- 600 г кабачков;
- 500 г куриного фарша;
- 250 г муки;
- 150 мл молока;
- 3-4 столовые ложки сметаны;
- 3 яйца;
- 100 г твердого сыра;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 3 моркови;
- 3 луковицы;
- 1 чайная ложка куркумы;
- Смесь перцев, соль — по вкусу;
- Укроп.
Кабачковый торт рецепт с фото — пошагово
Натрите кабачки на мелкой терке, вбейте яйца, всыпьте куркуму, перец, соль и все перемешайте.
Просейте в смесь муку, снова все перемешайте и понемногу вливайте молоко и все перемешивайте. После этого добавьте растительное масло и оставьте тесто на 15 минут, чтобы компоненты хорошо соединились.
Потом приготовьте начинку для торта. Нарежьте лук кубиком, а морковь натрите на крупной терке. Потом лук и морковь немного обжарьте на сковороде на растительном масле — сначала жарьте лук, а потом добавьте морковь. Доведите овощи до полуготовности. Читайте такжеФаршированные кабачки: вкусные и простые рецепты
Мелко нарежьте укроп и положите в фарш. Присолите фарш и зелень, добавьте перец и все перемешайте.
Как приготовить кабачковый торт с курицей
Разогрейте сковороду, налейте немного растительного масла и сжарьте из теста блины. Блины нужно жарить до золотистой корочки с обеих сторон.
Как сделать кабачковый торт с фаршем
Слегка смажьте тарелку, в которой будете формировать торт, растительными маслом. Положите блин, размажьте по нему фарш, потом положите поджаренные овощи и накройте начинку другим блином. Таким образом соберите весь торт кабачковый.
Сформированный торт укутайте фольгой и поставьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов. Кабачковый торт в духовке первые 25 минут нужно выпекать под фольгой.
Натрите твердый сыр на мелкой терке и смешайте со сметаной. Потом снимите фольгу, смажьте блюдо сверху сметаной с сыром и доведите кабачковый торт с курицей до готовности — выпекайте еще около 20 минут.
Кабачковый торт, рецепт с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков;
- 150 г майонеза;
- 150 г сметаны;
- 150 г крабовых палочек;
- 3 яйца;
- 3 зубчика чеснока;
- 100 г сыра;
- 7 столовых ложек муки;
- Соль — по вкусу;
- Растительное масло.
Кабачковый торт рецепт с фото — пошагово
Натрите кабачки на мелкой терке и отбросьте на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость.
Вбейте в массу яйца, соль и все перемешайте. Потом добавьте муку и снова все перемешайте. Тесто не должно быть очень жидким.
Приготовьте начинку для торта. Крабовые палочки и твердый сыр потрите на мелкой терке, пропустите чеснок через чеснокодавку, добавьте майонез, сметану и все тщательно перемешайте.Читайте такжеБлюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецепты
Как приготовить кабачковый торт с крабовыми палочками
Разогрейте сковороду, налейте немного растительного масла и жарьте коржи — толщина коржей должна быть около 1 см.
Как сделать кабачковый торт с крабовыми палочками
Намажьте коржи начинкой и сформируйте торт кабачковый. Распределите начинку так, чтобы ее хватило для смазывания верха торта и его боков.
Сформированный кабачковый торт с крабовыми палочками отправьте в холодильник на 2 часа, чтобы он пропитался.
Также можно приготовить кабачковый торт с плавленым сыром. Узнать пошаговый рецепт приготовления торта можно, посмотрев видео.
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