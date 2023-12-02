Без этой закуски новогодний стол не выйдет: рецепт быстрых праздничных снежек с крабовых палочек

Главред подготовил для вас новогодние рецепты 2024, чтобы удачно встретить праздники.
Время приготовления: 25 минут
Кухня Интернациональная
Новый год почти на пороге, поэтому возникает логический вопрос - что готовить на праздничный стол. Чтобы не ломать голову зря, предлагаем приготовить быструю закуску - новогодние снежки
Ингредиенты:
- яйцо вареное - 6 шт.
- крабовые палочки 250 г
- майонез/сметана/йогурт (на выбор) - 3 ст.л.
- соль по вкусу
- твердый сыр - 100 г
Для украшения веточки розмарина или укропа и клюква.
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Приготовление: все ингредиенты смешать, добавить на выбор майонез, сметану или йогурт, добавить укроп. Хорошо вымешать и сформировать шарики. Можно сделать большие, а можно - меньшие, они будут более нежными. В отдельную миску натереть твердый сыр и обвалять в нем сформированные шарики. Выложить их на тарелку и украсить по желанию розмарином или укропом.
Смотрите, что кушать на Новый год 2024:
@cesmak.info Новорічні сніжки У нас називають цю закуску сніжки. Кульки можна зробити будь-якого розміру, я роблю як порція на людину, а можна зробити маленькими, тоді це будуть ніжні закуски, зовні схожі на рафаєлки. ⠀ Яйце варене - 6 шт. Крабові палички 250 гр. Майонез / Сметана / йогурт (на ваш розсуд) 3 ст.л. Укоп Сіль за смаком Твердий сир 100 гр. Для прикраси гілочки розмарину або кропу і журавлина. #новорічнірецепти#новорічназакуска#смачноіпросто#новорічнийстіл#готуємосмачно#новорічнісалати#рецептновогороку#ідеянановорічнийстіл#ідеядня#новорічнісніжки♬ оригінальний звук - Кулінарні Рецепти
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