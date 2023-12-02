Без этой закуски новогодний стол не выйдет: рецепт быстрых праздничных снежек с крабовых палочек

Главред подготовил для вас новогодние рецепты 2024, чтобы удачно встретить праздники.

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Новогодние снежки рецепт/ Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Ольга Шобутинская)

Новый год почти на пороге, поэтому возникает логический вопрос - что готовить на праздничный стол. Чтобы не ломать голову зря, предлагаем приготовить быструю закуску - новогодние снежки

Ингредиенты:

яйцо вареное - 6 шт.

крабовые палочки 250 г

майонез/сметана/йогурт (на выбор) - 3 ст.л.

соль по вкусу

твердый сыр - 100 г

Для украшения веточки розмарина или укропа и клюква.

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Приготовление: все ингредиенты смешать, добавить на выбор майонез, сметану или йогурт, добавить укроп. Хорошо вымешать и сформировать шарики. Можно сделать большие, а можно - меньшие, они будут более нежными. В отдельную миску натереть твердый сыр и обвалять в нем сформированные шарики. Выложить их на тарелку и украсить по желанию розмарином или укропом.

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