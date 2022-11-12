Потрясающая бюджетная закуска, которую готовить 5 минут: рецепт всего за 100 гривен

Такие закуски подойдут на Новый год 2023. Готовить очень просто, а денег потратите мало.
Гости на пороге, а ваш праздничный стол совсем не готов, тогда предлагаем вам узнать простые рецепты закуски. Секрет заключается в том, что вам не нужно стоять долго у плиты.
Вкусные блюда можно приготовить с различными начинками. Сегодня расскажем рецепт простых помидор черри с плавленным сырком, и превосходных запеченных шампиньонов.
Черри можно заменить на обычные помидоры, главное чтобы они были не переспевшими.
Закуска за 5 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры черри - 1 веточка (8-10 шт)
- Багет белый - 1 шт
- Сыр плавленый - 1 шт
- Чеснок - по вкусу
- Зелень
- Лайм - 1 шт
Багет можно купить любой, но вкуснее закуска с помидорами будет с белым.
Лайм помыть, разрезать на пополам и полить кусочки багета.
На сухой сковороде сделать гренки до румяной корочки.
Зелень измельчить, натереть плавленый сыр и немного посолить.
Если любите чеснок, можно добавить в рецепт.
Перемешать всю начинку для закуски с помидорами.
Аккуратно удалить серединку из помидор и добавить сырную начинку.
Выкладываем на красивую тарелку сухарики и наверх закусочные помидоры.
Вкуснейшие запеченные шампиньоны с сыром - рецепт
Вам понадобится:
- Грибы - 350 гр
- Лук - 1 шт
- Сыр - 100 гр
- Соль, перец, базилик
Грибы хорошо помыть, удалить ножки.
Лук почистить и мелко порезать.
Мелко порезать ножки и смешать с луком.
Сыр натереть на крупной терке, добавить к начинке.
Все посолить, поперчить и перемешать.
Разогреть духовку до 180 градусов.
На противень разложить пергаментную бумагу.
Выложить все шапочки шампиньонов, и в каждый грибочек добавить начинку.
В каждую шапочку грибов можно положить совсем немного сливочного масла.
Запекать грибную закуску до расплавления сыра, примерно 8 минут.
Такую закуску можно приготовить в микроволновке за 5 минут.
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