Потрясающая бюджетная закуска, которую готовить 5 минут: рецепт всего за 100 гривен

Время приготовления: Время приготовления: 5 минут Порции Порции 10 порции Кухня Кухня Европейская

Закуска бюджетная рецепт / pixabay

Гости на пороге, а ваш праздничный стол совсем не готов, тогда предлагаем вам узнать простые рецепты закуски. Секрет заключается в том, что вам не нужно стоять долго у плиты.

Вкусные блюда можно приготовить с различными начинками. Сегодня расскажем рецепт простых помидор черри с плавленным сырком, и превосходных запеченных шампиньонов.

Черри можно заменить на обычные помидоры, главное чтобы они были не переспевшими.

Закуска за 5 минут - рецепт

Вам понадобится:

Помидоры черри - 1 веточка (8-10 шт)

Багет белый - 1 шт

Сыр плавленый - 1 шт

Чеснок - по вкусу

Зелень

Лайм - 1 шт

Багет можно купить любой, но вкуснее закуска с помидорами будет с белым.

Лайм помыть, разрезать на пополам и полить кусочки багета.

На сухой сковороде сделать гренки до румяной корочки.

Зелень измельчить, натереть плавленый сыр и немного посолить.

Если любите чеснок, можно добавить в рецепт.

Перемешать всю начинку для закуски с помидорами.

Аккуратно удалить серединку из помидор и добавить сырную начинку.

Выкладываем на красивую тарелку сухарики и наверх закусочные помидоры.

Вкуснейшие запеченные шампиньоны с сыром - рецепт

Вам понадобится:

Грибы - 350 гр

Лук - 1 шт

Сыр - 100 гр

Соль, перец, базилик

Грибы хорошо помыть, удалить ножки.

Лук почистить и мелко порезать.

Мелко порезать ножки и смешать с луком.

Сыр натереть на крупной терке, добавить к начинке.

Все посолить, поперчить и перемешать.

Разогреть духовку до 180 градусов.

На противень разложить пергаментную бумагу.

Выложить все шапочки шампиньонов, и в каждый грибочек добавить начинку.

В каждую шапочку грибов можно положить совсем немного сливочного масла.

Запекать грибную закуску до расплавления сыра, примерно 8 минут.

Такую закуску можно приготовить в микроволновке за 5 минут.

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