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Суперсирный пирог, собирающий комплименты: готовим настоящую болгарскую пышную баницу

Лидия Неплях
12 ноября 2023, 10:25
Соленый сырный пирог - это одно из лучших блюд, в котором сыр аж тянется.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Болгарская
Суперсирный пирог, собирающий комплименты: готовим настоящую болгарскую пышную баницу
Как приготовить баницу / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (kbrza)

Баница, традиционный сырный пирог, завоевавший сердца гурманов по всему миру. Представьте себе тонкие слои слоеного теста, между которыми скрывается нежный растопленный сыр, который тянется с каждым кусочком. Этот рецепт не только воплощает в себе настоящее кулинарное наслаждение, но и способен собрать вместе семью и друзей вокруг стола.

Тертый пирог с сыром - рецепт

Ингредиенты:

  • 10-12 листов теста фило
  • 360 г творога
  • 6 яиц
  • 400 мл кефира
  • 80 г сливочного масла
  • 300-400 г сыра
  • соль, перец, кунжут

Приготовление: Творог, яйца, кефир и натертый твердый сыр добавляем в одну емкость и перемешиваем. Один лист теста фило смазываем растопленным маслом и выкладываем в форму, как показано на видео. Сверху выкладываем еще один лист, а с краев создаем бортик. Берем 4 листа теста фило и погружаем в готовую сырную массу. Старайтесь как можно больше начинки оставить на тесте. Выкладываем его в форму и посыпаем сверху натертым сыром. Берем следующие 4 листа фило и повторяем процедуру. Сверху посыпаем тертым сыром. Краями теста накрываем верхушку баницы. Смазываем ее сливочным маслом. По желанию можно посыпать кунжутом. Выпекаем 40-45 минут при температуре 180 градусов. Подавать пирог можно как холодным, так и горячим.

видео дня

Смотрите, как приготовить творожный пирог в духовке:

@kbrzak Баница-супер творожный пирог ? 10-12 листов теста фило 360 г кисломолочного сыра 6 яиц 400 мл кефира 80 г сливочного масла 300-400 г сыра соль, перец, кунжут # баница#сыр# твердыйсир#рецепт#вкусно# вкусныйрецепт♬ L.van Beethoven, "For Elise" (piano) - AllMusicGallery

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сыр пирог рецепты
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