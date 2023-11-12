Суперсирный пирог, собирающий комплименты: готовим настоящую болгарскую пышную баницу

Соленый сырный пирог - это одно из лучших блюд, в котором сыр аж тянется.

https://glavred.info/recipes/baking/unsweetened-pastries/supersirnyy-pirog-sobirayushchiy-komplimenty-gotovim-nastoyashchuyu-bolgarskuyu-pyshnuyu-banicu-10516060.html Ссылка скопирована

Как приготовить баницу / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (kbrza)

Баница, традиционный сырный пирог, завоевавший сердца гурманов по всему миру. Представьте себе тонкие слои слоеного теста, между которыми скрывается нежный растопленный сыр, который тянется с каждым кусочком. Этот рецепт не только воплощает в себе настоящее кулинарное наслаждение, но и способен собрать вместе семью и друзей вокруг стола.

Тертый пирог с сыром - рецепт

Ингредиенты:

10-12 листов теста фило

360 г творога

6 яиц

400 мл кефира

80 г сливочного масла

300-400 г сыра

соль, перец, кунжут

Приготовление: Творог, яйца, кефир и натертый твердый сыр добавляем в одну емкость и перемешиваем. Один лист теста фило смазываем растопленным маслом и выкладываем в форму, как показано на видео. Сверху выкладываем еще один лист, а с краев создаем бортик. Берем 4 листа теста фило и погружаем в готовую сырную массу. Старайтесь как можно больше начинки оставить на тесте. Выкладываем его в форму и посыпаем сверху натертым сыром. Берем следующие 4 листа фило и повторяем процедуру. Сверху посыпаем тертым сыром. Краями теста накрываем верхушку баницы. Смазываем ее сливочным маслом. По желанию можно посыпать кунжутом. Выпекаем 40-45 минут при температуре 180 градусов. Подавать пирог можно как холодным, так и горячим.

видео дня

Смотрите, как приготовить творожный пирог в духовке:

Больше вкусного:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.