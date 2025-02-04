Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Бургер в лаваше: шикарная закуска, которую разметают за 1 минуту - рецепт

Мария Тупик
4 февраля 2025, 17:02
181
Вкусная закуска из лаваша, которую невозможно просто готовить. Простой рецепт для всей семьи.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 4-6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт из лаваша за 15 минут
Рецепт из лаваша за 15 минут / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим невероятно вкусный рецепт из лаваша. Настолько вкусный и сочный бургер в лаваше, что оторваться невозможно.

Рецепт бурегра из лаваша простой, долго возиться у плиты не стоит.

Бургер из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

видео дня
  • Лаваш или тортилья круглая - 2-4 листа
  • Помидор - 1 шт
  • Плавленый сыр квадратиками - 4 шт
  • Готовый фарш с луком - 200 гр
  • Салатный лук
  • Масло

Фарш желательно уже приготовить. Можно выбирать ассорти, свинина, курятина. Начинка зависит от вашего вкуса.

На 1 лист лаваша или тортильи выложить часть готового фарша и полностью распределить по лавашу.

Хорошо разогреть сковороду с маслом.

Выложить лаваш с фаршем на сковороду и обжаривать 5 минут на среднем огне.

В это время помыть помидор, порезать тонкими колечками.

Лук помыть, почистить и порезать полукольцами.

Как приготовить бургер из лаваша - рецепт
Как приготовить бургер из лаваша - рецепт / depositphotos.com/ua

Перевернуть лаваш на сковороде, смазать соусом сторону фарша, выложить кольца помидора, 2 пластинки сыра, и лук.

Накрыть 2 листом лаваша наш бургер и вновь обжариваем на сковороде, пока не расплавится сыр.

Бургер в лаваше разрезать на 2 части и подавать сразу к столу теплым.

Смотрите видео, как готовить бургер в лаваше - рецепт:

Читайте также:

Кто такая mariiam_foodblog?

mariiam_foodblog - опулярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт рецепты закуски
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Нам нужно подождать": Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с линии фронта

"Нам нужно подождать": Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с линии фронта

18:34Украина
РФ готовит штурм и собирает "ударный кулак": названы направления главного удара

РФ готовит штурм и собирает "ударный кулак": названы направления главного удара

18:22Украина
"Есть рабочие даты встречи": Зеленский сделал заявление о визите американской команды

"Есть рабочие даты встречи": Зеленский сделал заявление о визите американской команды

18:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Могилевская впервые заговорила про родителей ее приемных детей

Наталья Могилевская впервые заговорила про родителей ее приемных детей

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина

Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина

Будет скользко и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

Будет скользко и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

Последние новости

18:40

Когда сеять помидоры на рассаду: специалист поделился секретом хорошего урожая

18:34

"Нам нужно подождать": Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с линии фронта

18:22

РФ готовит штурм и собирает "ударный кулак": названы направления главного удара

18:22

"Есть рабочие даты встречи": Зеленский сделал заявление о визите американской командыВидео

18:20

ВСУ мощно поразили пункт управления россиян на Курщине: известно о больших потерях

Избегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой ЯлтеИзбегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой Ялте
18:17

Бледная копия себя: Анна Седокова объяснила, куда исчезла после смерти Тиммы

17:58

Возвращение советского Интервидения: Путин приказал провести аналог Евровидения

17:54

Запрет снят: Украина может бить западным оружием по всей территории РФ - СМИ

17:32

Как вывести желтые пятна с матраса: домашнее средство, которое стоит копейки

Реклама
17:23

Зеленский анонсировал появление в Украине новых истребителей: что известно

17:16

Серьезные разрушения: РФ ударила по объекту энергетики, потеряны большие мощности

17:16

Ракета унесла их жизни: в Изюме погибли две сестры, одна из них была беременнойФото

17:09

Евровидение-2025: Игорь Кондратюк рассказал, кто победит на Национальном отбореВидео

17:06

Зачем дальнобойщики стучат по шинам авто перед поездкой: ответ удивит

17:03

Проведение выборов в Украине до конца 2025 года: Маркарова сделала громкое заявление

17:02

Бургер в лаваше: шикарная закуска, которую разметают за 1 минуту - рецепт

17:01

Трамп выставил условие для продолжения помощи: что должна отдать Украина

16:56

Мягкий климат и приятная цена: украинцы скупают квартиры в одной из стран

16:55

ВСУ могут выйти из Часового Яра: Попович раскрыл угрожающую ситуацию на фронте

16:50

Цены на популярные продукты резко "взлетели": что подорожало больше всего

Реклама
16:27

Почему нельзя пить из чужой чашки: что говорят приметы и здравый смысл

16:02

Можно ли мыть голову в воскресенье: окончательный ответ священникаВидео

16:00

Держатся в стороне: 5 самых скромных знаков зодиака

15:51

Даже в феврале: можно ли обрезать деревья зимой

15:51

"Все было в дыму, потом пошел огонь": очевидец о ракетном ударе по Изюму

15:42

Экспорт металлов принес стране $4,5 миллиарда в 2024 году — Анзин

15:42

Хочет объявить себя победителем: в NYT назвали цель торговых войн Трампа

15:40

Грозит штраф и потеря прав: без каких двух вещей водителям нельзя садиться за руль

15:32

Новый тариф на свет: стало известно, кто с февраля будет платить больше

15:28

Как пауки в банке: Лолита накинулась на "готового наклоняться" Киркорова

15:25

Украинцы в Британии могут потерять работу и жилье из-за проблем с визами – СМИ

15:20

Понадобится всего четыре ингредиента: нереально вкусный рецепт морковного торта

14:53

Почему яичный желток бывает разного цвета: какой из них полезнее и вкуснее

14:46

У россиян катастрофические потери: в ГПСУ назвали "горячее" направление

14:38

"Мы крутой бренд": Ryanair готовится возобновить полеты в Украину

14:37

Порошенко осуждал "агрессию блока НАТО" - эксперт опубликовал историческую стенограмму заседания ВР

14:35

"Приседать и приседать": Ефросинина повторила голый образ жены Канье Уэста

14:11

Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

14:07

Дочери Веры Брежневой показали фото звездной мамы без ретуши

13:55

Что произошло с войсками КНДР на фронте: в СНБО раскрыли неожиданные детали

Реклама
13:52

Встреча Зеленского с Трампом: посол Украины раскрыла детали подготовки

13:44

Зеленский отреагировал на удар по Изюму и показал видео последствий атаки РФФото

13:43

В отчаянии: молодуха Петросяна пытается унизить хейтеров

13:42

Почему зимой нужно парковать авто передом на восток: хитрый лайфхак

13:26

Украинские Су-27 начали использовать 1000-фунтовые управляемые авиабомбы

12:56

"Покупка помощи": у Путина оценили идею Трампа насчет ресурсов Украины для США

12:55

Запасают всю зиму: зачем хозяйки сушат картофельные очистки

12:54

"Дальше - отдельно": холостяк Терен расстался со своей девушкой

12:39

"Реально гасила": фехтовальщица Ольга Харлан рассказала про проблемы с алкоголем

12:32

"-3...-7 градусов": Диденко назвала дату усиления морозов в Украине

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять