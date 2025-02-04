Бургер в лаваше: шикарная закуска, которую разметают за 1 минуту - рецепт

Вкусная закуска из лаваша, которую невозможно просто готовить. Простой рецепт для всей семьи.

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Рецепт из лаваша за 15 минут / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим невероятно вкусный рецепт из лаваша. Настолько вкусный и сочный бургер в лаваше, что оторваться невозможно.

Рецепт бурегра из лаваша простой, долго возиться у плиты не стоит.

Бургер из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

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Лаваш или тортилья круглая - 2-4 листа

Помидор - 1 шт

Плавленый сыр квадратиками - 4 шт

Готовый фарш с луком - 200 гр

Салатный лук

Масло

Фарш желательно уже приготовить. Можно выбирать ассорти, свинина, курятина. Начинка зависит от вашего вкуса.

На 1 лист лаваша или тортильи выложить часть готового фарша и полностью распределить по лавашу.

Хорошо разогреть сковороду с маслом.

Выложить лаваш с фаршем на сковороду и обжаривать 5 минут на среднем огне.

В это время помыть помидор, порезать тонкими колечками.

Лук помыть, почистить и порезать полукольцами.

Как приготовить бургер из лаваша - рецепт / depositphotos.com/ua

Перевернуть лаваш на сковороде, смазать соусом сторону фарша, выложить кольца помидора, 2 пластинки сыра, и лук.

Накрыть 2 листом лаваша наш бургер и вновь обжариваем на сковороде, пока не расплавится сыр.

Бургер в лаваше разрезать на 2 части и подавать сразу к столу теплым.

Смотрите видео, как готовить бургер в лаваше - рецепт:

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