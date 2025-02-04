Бургер в лаваше: шикарная закуска, которую разметают за 1 минуту - рецепт

Готовим невероятно вкусный рецепт из лаваша. Настолько вкусный и сочный бургер в лаваше, что оторваться невозможно.
Рецепт бурегра из лаваша простой, долго возиться у плиты не стоит.
Бургер из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш или тортилья круглая - 2-4 листа
- Помидор - 1 шт
- Плавленый сыр квадратиками - 4 шт
- Готовый фарш с луком - 200 гр
- Салатный лук
- Масло
Фарш желательно уже приготовить. Можно выбирать ассорти, свинина, курятина. Начинка зависит от вашего вкуса.
На 1 лист лаваша или тортильи выложить часть готового фарша и полностью распределить по лавашу.
Хорошо разогреть сковороду с маслом.
Выложить лаваш с фаршем на сковороду и обжаривать 5 минут на среднем огне.
В это время помыть помидор, порезать тонкими колечками.
Лук помыть, почистить и порезать полукольцами.
Перевернуть лаваш на сковороде, смазать соусом сторону фарша, выложить кольца помидора, 2 пластинки сыра, и лук.
Накрыть 2 листом лаваша наш бургер и вновь обжариваем на сковороде, пока не расплавится сыр.
Бургер в лаваше разрезать на 2 части и подавать сразу к столу теплым.
Смотрите видео, как готовить бургер в лаваше - рецепт:
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