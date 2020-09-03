Эксперт раскрыл интересный факт насчет устриц

На части территории Украины устрицы издавна были дешевой пищей, поделился Евгений Клопотенко / Фото pixabay.com

Устрицы в Украине не являются иностранным деликатесом, издавна на части территории нашей страны они были дешевой пищей, которую ели, чтобы выжить.

Устрицы – это не тот продукт, который отражает традиционный рацион украинца, поскольку выход к морю у нашей страны есть только на юге, рассказал кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в интервью НВ.

По его словам, в украинском государстве специально пытались уменьшить количество потребления устриц.

"Издавна устрицы были дешевой пищей, которую употребляли, чтобы просто выживать. Когда нечего было есть, тогда ели устриц. Но ели в течение достаточно длительного времени", – сказал собеседник.

Клопотенко добавил, что количество потребления устриц пытались уменьшить, когда появились сложности с их выращиванием.

"…Это были весьма условные ограничения, скажем, не есть устрицы в те месяцы, в названии которых есть буква "н", например. Это сделали специально для того, чтобы уменьшить количество употребления устриц в Украине", – объяснил эксперт.

Ранее Евгений Клопотенко поделился, что власти Советского Союза уничтожили украинскую и русскую традиционную кухню. Эксперт сказал, что 90% блюд, которые украинцы считают своими, являются выходцами из СССР.