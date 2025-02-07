Идеальная намазка к борщу из 2 ингредиентов: готовится в считанные минуты

Намазка готовится очень быстро и легко, но получается очень вкусной.

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Рецепт вкусной намазки к борщу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Борщ и закуски к нему являются неотъемлемой частью настоящей украинской кухни. Если вам нужно быстро накрыть стол к приходу гостей или семьи, тогда Главред предлагает приготовить вкусную намазку из сала на хлеб, которая отлично дополнит первое блюдо.

На странице в Instagram @yuliia.senych кулинарный блогер поделилась рецептом невероятной намазки, от которой будут в восторге поклонники украинской кухни.

Ингредиенты:

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сало засоленное - 250-300 г;

чеснок - 5-6 зубчиков;

перец по вкусу.

Сначала нужно очистить чеснок от шелухи и натереть его на терке.

Далее возьмите засоленное сало без кожуры и чеснок. Поместите ингредиенты в мясорубку и перекрутите. Можно это сделать дважды, тогда консистенция намазки будет более нежной.

Не забудьте добавить немного молотого перца, чтобы намазка получилась пикантной.

Подавать стоит с белым или черным хлебом.

Кулинарный блогер добавляет, что намазка прекрасно сочетается с борщом.

Готовится очень просто, но ваша семья будет в восторге от такой невероятной намазки.

Приятного аппетита!

Как приготовить намазку из сала к борщу - смотрите видео:

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Кто такая yuliia.senych? yuliia.senych - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети.

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