Идеальная намазка к борщу из 2 ингредиентов: готовится в считанные минуты

Борщ и закуски к нему являются неотъемлемой частью настоящей украинской кухни. Если вам нужно быстро накрыть стол к приходу гостей или семьи, тогда Главред предлагает приготовить вкусную намазку из сала на хлеб, которая отлично дополнит первое блюдо.
На странице в Instagram @yuliia.senych кулинарный блогер поделилась рецептом невероятной намазки, от которой будут в восторге поклонники украинской кухни.
Ингредиенты:
- сало засоленное - 250-300 г;
- чеснок - 5-6 зубчиков;
- перец по вкусу.
Сначала нужно очистить чеснок от шелухи и натереть его на терке.
Далее возьмите засоленное сало без кожуры и чеснок. Поместите ингредиенты в мясорубку и перекрутите. Можно это сделать дважды, тогда консистенция намазки будет более нежной.
Не забудьте добавить немного молотого перца, чтобы намазка получилась пикантной.
Подавать стоит с белым или черным хлебом.
Кулинарный блогер добавляет, что намазка прекрасно сочетается с борщом.
Готовится очень просто, но ваша семья будет в восторге от такой невероятной намазки.
Приятного аппетита!
Как приготовить намазку из сала к борщу - смотрите видео:
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Кто такая yuliia.senych?
yuliia.senych - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети.
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